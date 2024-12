Cerca il TV a tubo catodico più grande del mondo e lo salva dalla morte (facendosi mezzo mondo)

La Sony Trinitron KX-45ED1, considerata il più grande televisore a tubo catodico mai venduto ai consumatori, è stata salvata dalla demolizione in Giappone e portata negli Stati Uniti dal modder di console Shank Mods. Il dispositivo con schermo da 43 pollici, del peso di oltre 200 kg, è stato recuperato dal secondo piano di un ristorante di noodle di Osaka in chiusura. Questo raro televisore, prodotto nel 1989 al prezzo di 40.000 dollari (circa 100.000 dollari attuali), rappresenta un pezzo unico nella storia dei CRT. Le sue dimensioni eccezionali e il costo proibitivo lo resero all'epoca un oggetto estremamente esclusivo, tanto che non si hanno notizie certe di esemplari venduti.

Shank Mods è riuscito nell'impresa di localizzare e recuperare il televisore grazie all'aiuto di contatti in Giappone, che hanno permesso di organizzare il trasporto appena prima della demolizione del ristorante. "È come il Bigfoot dei CRT", ha commentato il modder riguardo alla rarità dell'apparecchio.

Una volta arrivato negli Stati Uniti, il KX-45ED1 è stato sottoposto a un accurato processo di restauro e messa a punto. Esperti del settore hanno lavorato per migliorare l'allineamento dei fasci e risolvere alcuni problemi tecnici, sostituendo anche componenti del circuito di convergenza.

Il KX-45ED1 si distingue non solo per le dimensioni, ma anche per le prestazioni. Shank Mods ha verificato che il televisore è "completamente privo di lag", una caratteristica molto apprezzata dagli appassionati di retrogaming.

Il peso di oltre 200 kg del solo televisore, a cui si aggiungono i 77 kg del supporto, rendeva necessario verificare la resistenza dei pavimenti prima dell'installazione. Le dimensioni eccezionali comportavano infatti sfide tecniche e logistiche notevoli.

Il modder ha deciso di condividere questa rarità con altri appassionati, invitandoli a testare il KX-45ED1 con le loro console e giochi preferiti. Un'occasione unica per sperimentare il meglio della tecnologia CRT su uno schermo di dimensioni mai viste prima nel settore consumer.

Insomma, la scoperta del KX-45ED1 in un ristorante giapponese in chiusura ha permesso di salvare un esemplare che altrimenti sarebbe andato perduto. Shank Mods ha raccontato in un video le fasi del recupero e del trasporto intercontinentale, un'operazione complessa e costosa ma necessaria per preservare questo pezzo unico di storia tecnologica.

Il modder ha anche intervistato il proprietario del ristorante Chikuma Soba per conoscere la storia dei 35 anni di permanenza del televisore nel locale. Un modo per documentare il contesto originale di utilizzo di questo raro apparecchio.

-Crediti immagine di copertina: Shank Mods (https://youtu.be/JfZxOuc9Qwk)