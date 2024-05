Citroen richiama 600mila auto per problemi all'airbag, ecco quali modelli

Importante richiamo per i proprietari di Citroen C3 e DS3: oltre 600.000 veicoli sono coinvolti a causa di problemi agli airbag anteriori di guidatore e passeggero. Il difetto riguarda specificatamente i dispositivi prodotti da Takata. I modelli interessati, prodotti tra il 2009 e il 2019, sono stati venduti in circa venti Paesi tra cui Sud Europa (tra cui l'Italia), Medio Oriente e Nord Africa.

In totale, il richiamo coinvolge 497.171 unità di Citroën C3 e 108.601 di DS3. A seguito del riscontro di questo difetto, il fabbricante ha esortato i proprietari a non utilizzare i veicoli fino a quando non verranno riparati. Questa misura drastica è stata comunicata agli interessati mediante lettere raccomandate che sottolineano l'urgenza della situazione.

Una ennesima doccia fredda dopo il difetto del 1.2 PureTech

Le sostanze chimiche utilizzate negli airbag possono degradarsi nel tempo, aumentando il rischio che, in caso di incidente, gli airbag si attivino con "una forza eccessiva", causando gravi lesioni. Di fronte a un rischio così serio, è comprensibile la richiesta da parte della Citroen di interrompere l'uso delle auto fino alla risoluzione del problema.

Gli utenti che non hanno ancora ricevuto la comunicazione ufficiale possono controllare se il loro veicolo è coinvolto nel richiamo attraverso il sito web del produttore, inserendo il numero di telaio del veicolo (generalmente riportato sul bordo inferiore del vetro anteriore). È importante verificare la propria situazione per poter procedere con la riparazione nel modo più rapido possibile.

Tuttavia, il processo per fissare un appuntamento per la riparazione non è privo di difficoltà. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, ci sarebbero ritardi significativi nei tempi di attesa per l'intervento di sostituzione. Inizialmente, i proprietari potevano organizzare l'appuntamento direttamente con l'officina autorizzata, ma ora è necessario seguire una procedura online per ottenere un codice personale con il quale è possibile prenotare la riparazione.

Se necessario, sembra che Citroen stia considerando la possibilità di offrire veicoli sostitutivi o altre soluzioni temporanee per minimizzare i disagi, anche se non sono state fornite conferme ufficiali in merito a tale supporto.