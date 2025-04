Come i social network manipolano la sessualità | Intervista

Martina Truppo

Purtroppo sì, c'è un'emulazione, non al 100%, ok, però l'immagine che propongono i porno è quella di un sesso perfetto che, per i maschi, si traduce in prestazioni elevatissime, sempre a ritmo incalzante, mentre per le ragazze nel fare, e subire, determinate pratiche in determinati contesti. E poi c'è sempre, sempre, sempre l'orgasmo, quello non manca mai, e se non c'è, hai fallito. E se ci hai fatto caso, non vale lo stesso per le ragazze: nei video porno, nella maggior parte di questi, il maschio raggiunge l'orgasmo, la donna tendenzialmente no, e questo crea un'aspettativa nella sessualità, ovvero che il maschio deve avere l'orgasmo, la donna anche no, libera scelta, insomma. Quindi, la prendiamo a ridere, ma in realtà fa anche un po' piangere, soprattutto per noi donne. E quindi, insomma, si crea questa aspettativa che poi si replica nella realtà. Infatti, ho tante pazienti che, per esempio, lamentano questa difficoltà nel raggiungimento dell'orgasmo e poi alzano una sorta di bandiera bianca, dicendo 'Vabbè, forse non è importante', e i maschietti che alla prima défaillance pensano 'Oddio, ho fallito, non sono buono, mi ritiro dalle scene'.