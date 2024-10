Dipendenza dal lavoro (e dal digitale), cos’è, cosa fare e come proteggersi

La sindrome da dipendenza dal lavoro è un fenomeno che negli ultimi anni ha visto una crescita significativa, soprattutto in concomitanza con l’aumento dello smart working. Se da un lato il lavoro agile offre opportunità di flessibilità e autonomia, dall’altro ha creato un ambiente in cui per molte persone è sempre più difficile stabilire confini tra la vita lavorativa e quella personale.

In questo contesto alcuni individui trovano particolarmente arduo “staccare la spina”, finendo per lavorare a tempo indeterminato e non riuscendo a gestire lo stress accumulato. Questo può sfociare in condizioni patologiche che impattano non solo sulla salute fisica e mentale, ma anche sulla vita relazionale e sociale.

Personalmente mi trovo spesso a lavorare per molte ore al giorno, weekend, sera e feste comprese, ma non ho mai considerato il lavoro come qualcosa che mi crea stress, di conseguenza non significa che “chi lavora molto, ha un problema”. Tuttavia non tutti siamo uguali, e non dobbiamo sottovalutare il rischio che una fonte di stress possa trasformarsi in una condizione patologica. Cerchiamo di capire meglio di cosa stiamo parlando con il supporto di Valeria Fiorenza Perris, psicologa di Unobravo.com.