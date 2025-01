Mastodon cambia pelle e diventa no-profit

Mastodon, il celebre social network "decentralizzato", ha annunciato lunedì la creazione di una nuova organizzazione no-profit in Europa. Questa entità assumerà la proprietà delle componenti chiave dell'ecosistema e della piattaforma Mastodon, eliminando il controllo centralizzato da parte di un singolo individuo.

Questa mossa strategica mira a differenziare Mastodon dai social network tradizionali controllate da aziende tradizionali. L'obiettivo è quello di creare una struttura di governance più distribuita e democratica per la piattaforma.

Mastodon non sarà in vendita e rimarrà libero dal controllo di un singolo individuo.

Sebbene i dettagli precisi siano ancora in fase di definizione, è previsto che l'attuale CEO e fondatore di Mastodon, Eugen Rochko, cederà alcuni aspetti gestionali dell'organizzazione alla nuova entità, concentrandosi maggiormente sulla strategia di prodotto.

L'organizzazione ha confermato che continuerà a gestire i server mastodon.social e mastodon.online, attraverso i quali gli utenti possono registrarsi e unirsi alla rete basata su ActivityPub. Attualmente, Mastodon conta 835.000 utenti attivi mensili distribuiti su migliaia di server.

In un post sul blog, Mastodon ha spiegato le origini di questa decisione: "Quando il fondatore Eugen Rochko iniziò a lavorare su Mastodon, il suo focus era sulla creazione del codice e delle condizioni per il tipo di social media che immaginava. L'assetto legale era un mezzo per raggiungere un fine, una soluzione rapida per permettergli di continuare le operazioni."

Lo scorso anno, l'azienda ha costituito un'organizzazione no-profit negli Stati Uniti per ottenere più fondi e sovvenzioni, con il co-fondatore di Twitter Biz Stone nel consiglio di amministrazione. Contemporaneamente, l'organizzazione ha perso il suo status di non-profit in Germania.

Mentre Mastodon si basa su donazioni e sponsorizzazioni per operare, il suo principale concorrente Bluesky, che sta lavorando su una rete decentralizzata rivale, sta apparentemente raccogliendo un nuovo round di finanziamenti da investitori con una valutazione di 700 milioni di dollari.

La nuova entità no-profit europea possiederà interamente la Mastodon GmbH, l'attuale entità a scopo di lucro. L'organizzazione sta finalizzando la scelta della giurisdizione in cui stabilire la nuova struttura.

"Stiamo prendendo il tempo necessario per selezionare la giurisdizione e la struttura appropriate in Europa. Poi determineremo quali altre strutture legali (sussidiarie) sono necessarie per supportare le operazioni e la sostenibilità," ha dichiarato l'organizzazione nel post.

Questa ristrutturazione di Mastodon si inserisce in un più ampio dibattito sul controllo dei progetti open-source, cercando di evitare situazioni in cui il potere decisionale sia concentrato nelle mani di un singolo individuo.