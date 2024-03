Meta sotto inchiesta: le piattaforme social accusate di favorire lo smercio di droga

Gli Stati Uniti stanno conducendo un'indagine sul coinvolgimento di Meta platforms nelle vendite illegali di droga. Secondo fonti anonime, riportate in un rapporto del Wall Street Journal, i procuratori federali stanno esaminando se le piattaforme di social media di Meta abbiano facilitato, o addirittura tratto profitto, dalla vendita illegale di sostanze stupefacenti.

Si riferisce che lo scorso anno i procuratori abbiano inviato delle citazioni a Meta, richiedendo una serie di documenti relativi ai contenuti, presenti sulle piattaforme di Meta, che trattassero di droga e/o che facessero riferimento alla vendita illecita di sostanze stupefacenti tramite tali piattaforme.

I documenti interessati riguardavano: post, pubblici, immagini e conversazioni private fra gli utenti, che avessero come tema le droghe.

Un portavoce di Meta ha dichiarato al Journal che la vendita di droghe illecite è contraria alle politiche dell'azienda e che lavorano per individuare, e rimuovere prontamente, questo tipo di contenuto dalle loro piattaforme

Ha inoltre confermato che Meta collabora attivamente con le autorità per contrastare la vendita, e la distribuzione, di sostanze stupefacenti attraverso un uso illegale delle loro piattaforme social.

Anche TikTok è stata citata dalle autorità competenti per fornire documenti analoghi a quelli richiesti a Meta. L'azienda, interpellata dal Wall Street Journale, non ha però risposto alle richieste del giornale in merito alle citazioni ricevute.

In risposta a questa crescente preoccupazione d parte delle autorità competenti, il presidente degli affari globali di Meta, Nick Clegg, ha annunciato venerdì scorso che l'azienda si è unita all'Alleanza per prevenire i danni causati dalle droghe.

Nel frattempo, il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken, ha comunicato durante una sessione della Commissione delle Nazioni Unite, che il dipartimento contro i Crimini e la Droga, ha avviato una collaborazione con Meta, Snap e altre aziende facenti parte del settore dei social media per interrompere la vendita di sostanze stupefacenti online.