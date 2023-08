In queste settimane di caldo afoso, dove molti italiani stanno per partire per le vacanze (a tal proposito, se state per partire vi suggeriamo di leggere i nostri articoli che vi aiuteranno a prepararvi al meglio), svariati store hanno deciso di lanciare delle offerte per ritornare a scuola o al lavoro. Tra questi vi è Comet, che fino al 23 agosto vi permetterà di approfittare di offerte davvero incredibili!

Smart TV Samsung QLED 4K Serie 6 da 50″ | 749,00€ (949,00€)

Scontata di ben 200 euro rispetto al suo prezzo consigliato, la Samsung Serie 6 QE50Q60 è una smart TV sottile e funzionale, ideale per chiunque cerchi un televisore versatile e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Dotata di un ampio e luminoso pannello da 50″, questa smart TV gode del meglio delle tecnologie Samsung nel campo dell’intrattenimento visivo tra cui la l’avanzato sistema “Quantum Dot”, capace di proiettare a schermo oltre un miliardo di sfumature di colore, conferendo ai contenuti un aspetto incredibilmente realistico; nonché la tecnologia “Quantum HDR”, capace di elevare l’esperienza visiva ad un livello cinematografico, grazie soprattutto al suo ricchissimo contrasto, ed alla profondità delle sue tonalità di nero. Ideale tanto per un angolo home cinema, quanto per una postazione da gaming, la Samsung QE50Q60 analizza e migliora in tempo reale sia le immagini a schermo che l’audio, e grazie al processore Quantum Lite 4K di Samsung, lavora intelligentemente dietro le quinte per ottimizzare la definizione video. Dotata di funzioni smart, e di un HUB ricco di contenuti di qualità, tra cui gli inediti canali del pacchetto gratuito Samsung TV, questo televisore è una scelta intelligente tra le varie proposte di un panorama che, oggi come oggi, è particolarmente affollato.

Controller Xbox Microsoft | 49,99€ ( 69,99€ )

Se siete alla ricerca di un ottimo pad da gioco, che possa tornarvi utile tanto su PC quando su console Xbox (o, perché no, anche sui televisori Samsung compatibili!), allora vi suggeriamo di dare un’occhiata all’offerta che Come sta dedicando al classico controller per Xbox, qui nella sua versione wireless, e considerato da molti (noi compresi), uno dei migliori pad con cui giocare su PC. Si tratta, anzitutto, di un controller realizzato con plastiche di altissima qualità, durevoli e progettate per resistere anche a cadute o urti accidentali. Ma soprattutto, parliamo di un prodotto che è largamente compatibile con la stragrande maggioranza dei videogame (e relative piattaforme di gioco digitale), e vi garantirà non solo controllo, ma anche comodità, grazie alla sua splendida – e ampiamente ricopiata – ergonomia. Dulcis in fundo, utilizzato su PC, il controller può persino essere ampiamente mappato e personalizzato, grazie l’app “Accessori Xbox”, scaricabile gratuitamente dal Microsoft Store.

Apple MacBook Air da 13″ con processore M1 | 1.229,00€ ( 899,00€ )

Se siete alla ricerca di un notebook che sia leggero, versatile, e che possa tornarvi utile tanto nel lavoro in ufficio, quanto per lo smart working o il lavoro in mobilità, allora non potreste fare scelta migliore del Macbook Air da 13″ di Apple che, seppur al netto di qualche anno alle spalle, si comporta ancora egregiamente grazie allo straordinario chip M1 sviluppato da Cupertino, che rende questo notebook ancora veloce, scattante e decisamente performante! Le prestazioni sono infatti ottime grazie alla CPU 8-core sviluppata da Apple, così come ottime sono anche i consumi, con una batteria che è in grado di reggere fino a 18 ore di lavoro, anche affrontando task onerose come il montaggio video o il fotoritocco. La versione proposta da Comet, inoltre, è quella che integra 8GB di memoria unificata e 256 GB di memoria di archiviazione, facilmente estendibili con il supporto di un SSD esterno, vista la presenza di numerose porte per la connessione tramite cavo USB Type-C. Dulcis in fundo, parliamo di un notebook con uno degli schermi più belli in circolazione: un Retina da 13,3″ con tecnologia True Tone in grado di restituire una resa visiva eccezionale, con un affaticamento della vista al minimo, e pensato per offrire una buona leggibilità sia all’interno che all’esterno. Insomma: visto che siamo in tema di viaggi, questo potrebbe essere il PC della vostra estate!

Notebook MSI Katana Gf66 | 1.599,00€ ( 999,00€ )

Se invece volete rivolgervi direttamente al mercato da gaming, magari in preparazione dell’uscita dell’attesissimo Starfield, allora vi suggeriamo di non perdervi lo sconto di ben 600 euro che Comet sta riservando allo splendido MSI Katana GF66, un notebook da gaming potente e performante, animato da un ottimo processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, il Katana GF66 regala prestazioni ed efficienza di livello superiore, risultando comodo anche per lo sviluppo di attività esose in termini prestazionali, come ad esempio lo streaming gaming o il videoritocco. In ogni caso, è nel gioco in sé che questo notebook dà il meglio di sé, complice la presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060, basata su architettura Ampere e capace di reggere senza problemi anche videogame particolarmente esosi dal punto di vista della resa visiva. Sobrio e dalle linee taglienti, questo notebook è impreziosito da vari tocchi luminosi in tonalità di rosso (come da consuetudine per i prodotti MSI), e vanta persino un sistema di raffreddamento rivoluzionario, sia per la CPU che per la GPU, supportate entrambe da un sistema di fino a 6 heatpipe, che assicurano prestazioni ottimali anche in dopo lunghe sessioni di gioco. Un notebook così, scontato di 600 euro, è davvero regalato!

Notebook Asus VivoBook | 599,00€ (799,00€)

Passiamo da un notebook perfetto per il gaming a uno pensato appositamente per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento grazie a un design ultra sottile e leggero e dei componenti di tutto rispetto. Il Vivobook 16X, in primo luogo, vi offrirà un’esperienza visiva superba grazie al suo ampio display NanoEdge da 16 pollici con risoluzione FullHD e angoli di visione estesi. La certificazione TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu lo rende particolarmente adatto a chi passa tante ore durante lo schermo, dato che ridurrà l’affaticamento visivo dovuto alle sessioni di lavoro o studio prolungate. Il notebook è dotato poi di un processore AMD Ryzen 5 5600H, 8GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, garantendovi prestazioni fluide anche per compiti impegnativi, mentre la grafica AMD Radeon Vega 7 vi permetterà persino di giocare a qualche titolo leggero in modo fluido. A completare il dispositivo è una batteria da 70 mAh che vi offrirà un’autonomia duratura per affrontare giornate lavorative o di svago senza interruzioni.

Notebook MSI Pulse 15 | 2.199,00€ (2.749,00€)

L’ultimo notebook tra quelli in offerta sullo store di Comet che vi proponiamo è l’MSI Pulse 15, dedicato, come tutti i modelli della linea, al gaming. Questo dispositivo, infatti, riuscirà a soddisfare anche i videogiocatori più esigenti, permettendovi di portare le vostre sessioni di gioco anche in viaggio o in vacanza. Il suo cuore pulsante è la scheda video GeForce RTX 4070, che vi permetterà di giocare anche ai titoli più recenti con grafiche e prestazioni incredibili. Potrete godere di svariate tecnologie atte a migliorare i vostri gameplay, tra cui il DLSS 3 basato sull’intelligenza artificiale, il ray tracing e la suite NVIDIA Max-Q, che ottimizzerà il sistema in modo da massimizzarne l’efficienza. L’MSI Pulse 15 è poi dotato di un processore Intel Core i7 di 13esima generazione con architettura core ibrida migliorata, che vi garantirà fino a 6 core Performance e 8 core Efficient, per prestazioni estremamente fluide anche in multitasking e con giochi impegnativi. A completare il dispositivo sono il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 e un display Quad HD da 15.6″. Insomma, se siete alla ricerca di un portatile da gaming, questo modello soddisferà sicuramente qualsiasi vostra esigenza.

Monitor Samsung Odyssey G5 curvo da 32″ | 289,90€ (359,90€)

L’ultimo, ma non per importanza, prodotto che vi proponiamo delle offerte Comet è il monitor Samsung Odyssey G5, uno dei più amati in assoluto sul mercato e in questo caso nella versione da 32″. La sua caratteristica principale è la curvatura dello schermo, che vi offrirà un’esperienza visiva coinvolgente, avvolgendovi in un ampio campo visivo sia durante il lavoro che nel gaming. Con la risoluzione WQHD (2560×1440), un refresh rate di 144 Hz e un rapidissimo tempo di risposta di 1 ms, questo monitor si presta perfettamente a varie attività, dalla grafica al gaming, garantendo immagini straordinariamente nitide e dettagliate. La compatibilità con tecnologie avanzate come AMD FreeSync Premium, che riduce il tearing e lo stuttering, e l’HDR10, che offre colori vibranti e autentici, ne fanno una scelta eccezionale per un’esperienza visiva immersiva e di alta qualità. Elegante e sobrio, ma al contempo capace di offrirvi un’esperienza di visione ottimale, il Samsung Odyssey G5 è perfetto per chi cerca un modello versatile e che si presti a qualsiasi utilizzo.

