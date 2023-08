Mentre molti si preparano a lasciare le proprie case per concedersi un meritato riposo estivo, è importante ricordare che alcuni potrebbero invece cercare di intrufolarsi nelle abitazioni altrui con l’obiettivo di rubare i beni più preziosi. La sicurezza della propria dimora potrebbe quindi rappresentare una fonte di preoccupazione costante, motivo per cui abbiamo selezionato 7 gadget smart che possono aiutare a ridurre questa inquietudine quando non siete presenti.

Chiaramente, di fronte a malintenzionati determinati, non esistono soluzioni infallibili, a meno che non abbiate già adottato misure di sicurezza adeguate. Tuttavia, grazie all’aiuto della tecnologia e di questi gadget smart, potrete aumentare la sicurezza della vostra abitazione e ridurre il rischio di intrusioni indesiderate. Tra questi, ci sono telecamere di sorveglianza ad alta definizione che consentono di monitorare l’abitazione da remoto e dispositivi di rilevamento dei furti che inviano notifiche direttamente al vostro smartphone. Questi gadget intelligenti possono rappresentare un baluardo contro le intrusioni indesiderate e forniranno la tranquillità necessaria per godervi appieno le vacanze.

È vero che molti di questi prodotti sono già noti al grande pubblico, ma siamo sicuri che almeno uno dei gadget selezionati vi sorprenderà. Inoltre, è fondamentale affidarsi a dispositivi di qualità, anche se economici, il che purtroppo non sempre avviene. Pertanto, considerate questa selezione di prodotti anche come una sorta di mini guida all’acquisto, poiché i dispositivi scelti sono affidabili e soddisfano la maggior parte delle esigenze di sicurezza.

7 gadget smart per mettere in sicurezza casa

Enabot EBO SE | Robot telecamera

Iniziamo proprio con un gadget smart che probabilmente non sapevate nemmeno esistesse. È un robot telecamera che, con l’ausilio di ruote e di tanta tecnologia, fa sì che sia il perfetto alleato per tenere d’occhio la casa ovunque siate. Grazie all’app EBO, avrete il controllo totale su questo irresistibile robot. Potrete decidere di pilotarlo tramite lo smartphone o lasciarlo in modalità crociera, facendogli esplorare autonomamente le stanze seguendo le impostazioni da voi assegnate. Questo permette di avere una visione completa dello stato della vostra casa e comunicare direttamente con i vostri cari tramite l’app EBO, merito anche di un microfono integrato nel robot. Insomma, un gadget davvero niente male!

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Chuango AID-420 | Sensori fascio a infrarossi

Perché attendere che un eventuale intruso entri in casa prima di far scattare l’allarme? Con questo gadget, se posizionato nel perimetro della vostra abitazione, vi avviserà molto prima della volontà da parte di una persona di entrare nella vostra abitazione. La sua affidabilità nel rilevare potenziali intrusi è dovuta alla tecnologia a infrarossi wireless a quattro raggi. Quando un’intrusione viene rilevata, ovvero quando qualcuno attraversa l’area di rilevamento, bloccando due o più fasci di luce invisibile, il sensore invia immediatamente un segnale radio alla stazione base che, a sua volta, invia una notifiche sul vostro smartphone avvisandovi dell’accaduto. Un altro vantaggio di questo gadget è la sua robustezza, in quanto progettato per resistere alle condizioni esterne più rigide.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

eMylo AC805 | Sensore acqua

Questo gadget sarà un altro vostro fedele alleato durante la vostra assenza in casa. Il suo scopo è rilevare eventuali perdite d’acqua indesiderate che, per un motivo o un altro, potrebbero verificarsi in vostra assenza. Grazie alla sua connessione Wi-Fi, questo innovativo dispositivo consente di monitorare e proteggere l’ambiente domestico o di lavoro con facilità e convenienza. Non importa dove vi trovate poiché sarete sempre informati quando il sensore rileva una perdita d’acqua, ricevendo immediatamente notifiche e avvisi sullo smartphone. E non solo, perché questo dispositivo integra anche un potente allarme integrato da 120 dB, che si attiva quando il sensore individua una perdita, avvisando così anche i vicini del problema. L’installazione non necessiterà di collegamenti complicati o gateway, ma solo di viti che ovviamente sono incluse nella confezione.

VEDI SU AMAZON

Ring Video Doorbell | Videocitofono smart

Passiamo ora a un classico ma in veste moderna, ossia un videocitofono smart. In questo caso è direttamente Amazon a produrre un gadget utile per la sicurezza domestica, vale a dire il Ring Video Doorbell. Con una risoluzione di 1080p, questo videocitofono permette di vedere, ascoltare e parlare con chiunque si trovi davanti alla porta direttamente dallo vostro smartphone, tablet o PC. Grazie alla rilevazione di movimento e alla visione notturna nitida, non sfuggirà nulla alla vostra attenzione, garantendo maggiore sicurezza e controllo sull’abitazione. Essendo un dispositivo smart, riceverete notifiche in tempo reale ogni volta che qualcuno suonerà alla porta o quando verrà rilevato un movimento nei paraggi. In questo modo sarete sempre informati sugli eventi che si verificano intorno alla casa, indipendentemente da dove vi trovate.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

ABUS HomeTec Pro | Serratura finestra smart

Perché limitarsi a rendere più sicura la porta di entrata quando si può fare lo stesso anche per le finestre? In tal caso vi consigliamo l’ABUS HomeTec Pro, una soluzione innovativa che rende l’apertura e la chiusura delle finestre un’esperienza senza complicazioni, con un tocco di tecnologia smart. Con questo dispositivo, infatti, abbandonerete la necessità di chiavi tradizionali e scoprirete il nuovo modo di garantire sicurezza, praticità e tranquillità in casa vostra. Al posto delle chiavi ci sarà un comodo telecomando o una tastiera, entrambi acquistabili separatamente. Premendo un pulsante, avrete il pieno controllo sull’accesso alle vostre finestre. La sicurezza domestica passa attraverso la crittografia AES-128-bit, ma non è tutto, perché la serratura è dotata anche di sensori di allarme che vi avvertono con un suono di 110 dB in caso di tentativi di effrazione.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

LWOHSI ‎PE-520 | Sirena di allarme

A volte un suono forte di una sirena basta per allontanare i malintenzionati e non serve spendere una fortuna per acquistare un prodotto valido. Dotata di una potente sirena e un’illuminazione stroboscopica intensa, la LWOHSI ‎PE-520 si attiva all’istante in caso di emergenza, attirando l’attenzione e spaventando qualsiasi intruso con un suono da 110 dB. Il design 2 in 1 offre una duplice funzionalità: potete utilizzarla come una semplice sirena con un pannello di controllo indipendente o come parte integrante di un sofisticato sistema di sicurezza domestica collegandola ad altri sistemi di allarme compatibili. Ciò che rende speciale questa sirena è l’autonomia che, grazie all’alimentazione solare e alle batterie ricaricabili, si ricarica con soli 6-8 ore di esposizione al sole e può continuare a funzionare per circa 30 giorni, anche in condizioni atmosferiche avverse come pioggia o buio.

VEDI SU AMAZON

HEIMAN WS2SA-1-TY | Rilevatore di fumo

Come saprete, a volte i pericoli provengono direttamente dall’interno delle propria mura domestiche, motivo per cui un rilevatore di fumo può aiutare a migliorare la sicurezza domestica. Tra quelli intelligenti vi suggeriamo HEIMAN WS2SA-1-TY che, grazie alla luce di funzionamento a LED, permette di avere la certezza che l’unità sia in funzione senza dover controllare le impostazioni. Questa luce a LED lampeggia con precisione ogni 53 secondi, confermando che tutto è in ordine e funzionante. La sicurezza non sarà mai compromessa, grazie all’avviso di batteria scarica che entra in azione quando la batteria raggiunge un livello critico. Con la modalità Hush, potrete silenziare temporaneamente l’allarme in caso di fumo non emergenziale, evitando così allarmi fastidiosi. In caso di fumo rilevato, questo gadget si attiverà senza esitazione, emettendo una luce rossa oltre a un segnale acustico forte. Ovviamente potrete settarlo in modo che le notifiche vi arrivino anche su smartphone.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!