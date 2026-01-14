Nel panorama degli elettrodomestici da cucina, dove la friggitrice ad aria è ormai diventata un must-have in molte case italiane, COSORI lancia sul mercato nazionale un prodotto che punta a distinguersi per qualità costruttiva e attenzione alla salute.

La ICONIC Single rappresenta un cambio di passo rispetto ai modelli economici che hanno invaso il mercato negli ultimi anni, proponendo materiali premium e tecnologie avanzate a un prezzo posizionato nella fascia medio-alta. Dal 7 gennaio 2025, questo elettrodomestico è disponibile su Amazon.it a 249 euro, con una promessa di durata nel tempo sostenuta da una garanzia di cinque anni.

L'aspetto che caratterizza immediatamente questo modello è la scelta costruttiva radicale: acciaio inossidabile per il rivestimento esterno e interno, una soluzione non comune in questa categoria di prodotti dove predomina la plastica. Questa decisione progettuale risponde a una duplice esigenza: facilitare le operazioni di pulizia quotidiana e ridurre la persistenza degli odori, problema tipico di chi utilizza frequentemente friggitrici ad aria per preparazioni dal profumo intenso. L'azienda sottolinea inoltre che tutte le superfici che entrano in contatto diretto con gli alimenti sono completamente prive di PFAS, sostanze chimiche al centro di crescenti preoccupazioni per la salute.

La capacità di 6,2 litri colloca la ICONIC Single in una fascia intermedia, adatta per nuclei familiari di 3-4 persone o per chi desidera cucinare porzioni abbondanti senza dover ricorrere a modelli ingombranti. Il cestello interno presenta un rivestimento ceramico nero che esclude sia PTFE che PFAS, allineandosi così alle crescenti richieste dei consumatori italiani sempre più attenti alla composizione dei materiali che utilizzano in cucina.

Sul fronte delle prestazioni, COSORI ha integrato un motore a corrente continua che alimenta un sistema di circolazione dell'aria calda articolato su cinque diverse velocità. Questa varietà permette di adattare il flusso d'aria alle specifiche necessità di cottura: dalle preparazioni delicate che richiedono un calore gentile fino alle fritture che necessitano di temperature elevate e circolazione intensa per ottenere la caratteristica croccantezza. L'intervallo termico disponibile spazia dai 30°C ai 230°C, una gamma che consente di spaziare dalla lievitazione degli impasti fino alla disidratazione di frutta e verdura.

Il pannello di controllo in vetro temperato con tecnologia touch rappresenta un elemento distintivo dal punto di vista estetico e funzionale. Oltre ai sei programmi preimpostati – frittura ad aria, cottura al forno, arrosto, lievitazione, disidratazione e mantenimento in caldo – l'elettrodomestico si integra con l'applicazione VeSync, che sblocca funzionalità aggiuntive. Attraverso lo smartphone, gli utenti possono accedere a oltre 90 ricette sviluppate appositamente, monitorare da remoto il processo di cottura e soprattutto sfruttare la nuova modalità Chef, che consente di personalizzare i parametri di cottura secondo le proprie esigenze specifiche.

Nella confezione è incluso un ricettario cartaceo curato da chef professionisti e nutrizionisti, pensato per guidare chi si avvicina per la prima volta a questa modalità di cottura o per ispirare chi già possiede esperienza con le friggitrici ad aria. L'approccio di COSORI punta evidentemente a posizionarsi oltre la semplice vendita dell'elettrodomestico, offrendo un ecosistema completo che accompagna l'utente nell'utilizzo quotidiano del prodotto.

La garanzia limitata di cinque anni rappresenta un segnale di fiducia nella durata del prodotto, un elemento non scontato in un settore dove molti dispositivi mostrano segni di cedimento dopo pochi anni di utilizzo intensivo. L'azienda ha annunciato che la disponibilità, attualmente limitata alla piattaforma Amazon, verrà estesa ad altri canali distributivi nei prossimi mesi, probabilmente includendo la grande distribuzione e i rivenditori specializzati in elettrodomestici.