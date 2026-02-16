Siete pronti a rivoluzionare il vostro salotto con un’esperienza visiva e sonora di altissimo livello? Samsung propone un’offerta esclusiva che non potete lasciarvi sfuggire: due dei suoi modelli di punta, il Neo QLED QN900F da 75" e il Neo QLED QN80F da 55", sono disponibili con uno sconto del 30% grazie al voucher SPECIAL, valido fino al 4 marzo incluso. Questa promozione rappresenta un’occasione unica per portare a casa un televisore di ultima generazione a un prezzo davvero conveniente.

Offerte Samsung, perché approfittarne?

Ma non finisce qui: Samsung vuole regalarvi ancora di più. Acquistando uno dei due modelli Neo QLED indicati, riceverete in omaggio una Soundbar B46CF (HW-B46CF/ZF), pensata per amplificare ogni dettaglio audio e rendere ogni film, serie o partita un’esperienza immersiva. Il connubio tra la qualità dell’immagine e il suono potente della soundbar vi permetterà di trasformare il vostro salotto in un vero e proprio home cinema.

Per approfittare di questa promozione è sufficiente utilizzare il voucher SPECIAL al momento dell’acquisto. Il 30% di sconto si applica immediatamente, permettendovi di ottenere un risparmio significativo senza rinunciare alla qualità Samsung. Ricordate: l’offerta è limitata nel tempo e valida solo fino al 4 marzo, quindi è consigliabile agire senza indugi per non perdere questa occasione.

Non lasciatevi sfuggire questa combinazione esclusiva: un televisore Neo QLED di ultima generazione e una soundbar premium in omaggio, tutto a un prezzo scontato. Che vogliate aggiornare il vostro impianto domestico o sorprendere la famiglia con un regalo speciale, questa promozione Samsung è pensata per voi e per rendere la vostra esperienza audiovisiva semplicemente indimenticabile.