Avatar di Ospite Go Mind #298 0
0
ma qualcuno ha capito cosa vuol dire use-after-free o sparano solo paroloni?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Tech_King #426 0
0
primo del 2026 e siamo ancora a gennaio, bella partenza
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Port_Mod #519 0
1
primo del 2026 e siamo ancora a gennaio, bella partenza
in che universo siamo a gennaio?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
0
ma qualcuno ha capito cosa vuol dire use-after-free o sparano solo paroloni?
E' un termine molto tecnico che vuol dire che un programma tenta di utilizzare un'area di memoria che è già stata liberata (deallocata) e restituita al sistema.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite AR Bow #189 0
0
Per il mobile?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.