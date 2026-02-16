Il mondo dei mattoncini sta per cambiare radicalmente grazie a LEGO. Il colosso danese, noto per aver ispirato generazioni di costruttori, annuncia il lancio di LEGO Smart Play, una piattaforma innovativa che trasforma ogni costruzione in un’esperienza interattiva. Al centro di questa rivoluzione c’è lo Smart Brick, un mattoncino intelligente dotato di sensori, LED, audio e tag scansionabili, capace di percepire il modo in cui viene maneggiato o integrato in strutture più complesse, modificando di conseguenza le proprie reazioni. Con questa tecnologia, il gioco LEGO evolve da statico a dinamico, offrendo nuove possibilità creative senza precedenti.

LEGO Smart Play, cosa sono?

Chi ha già familiarità con la linea LEGO Super Mario potrebbe pensare a un’estensione di quel concetto, ma lo Smart Brick si distingue per la sua versatilità. Mentre i personaggi di Super Mario reagiscono a elementi specifici del loro universo, lo Smart Brick è progettato per funzionare trasversalmente in quasi tutte le collezioni LEGO, dai mondi di Star Wars e Pokémon fino a City, Friends e Technic. In questo modo, ogni set diventa un’esperienza unica e personalizzabile, indipendentemente dal tema scelto.

Sul piano tecnico, LEGO introduce tre innovazioni chiave. La prima è l’integrazione cross-tematica, che consente allo stesso mattoncino di interagire con diversi universi narrativi. La seconda riguarda le minifigure RFID, con torso e gambe assemblati per ospitare chip elettronici: posizionandole vicino allo Smart Brick, sbloccheranno reazioni personalizzate. Infine, il sistema di ricarica wireless elimina la necessità di sostituire batterie, rendendo il gioco più pratico e sostenibile.

L’addio alle batterie non è solo un miglioramento tecnico, ma anche un vantaggio per l’esperienza di costruzione. Non sarà più necessario smontare parzialmente i modelli per accedere ai vani batteria, preservando l’integrità delle creazioni. Inoltre, i set potranno essere ricaricati semplicemente appoggiandoli su una base dedicata, che genera un campo elettromagnetico in grado di alimentare il mattoncino intelligente in modo elegante e sicuro.

Le possibilità creative offerte da Smart Play sono sorprendenti. In un set di Star Wars, astronavi e droidi potranno riprodurre suoni di battaglie spaziali, riconoscendo se una minifigure è un Jedi o un Sith e adattando luci ed effetti. Nei set Pokémon, le creature emetteranno versi e simuleranno attacchi interagendo tra loro. Veicoli d’emergenza di LEGO City avranno sirene e lampeggianti realistici, mentre gli edifici Friends potranno animarsi con musiche ambientali. L’interazione fisica diventa così un vero e proprio spettacolo multimediale.

Uno degli aspetti più ambiziosi della piattaforma è la connessione con ecosistemi digitali esterni. LEGO sta sviluppando integrazioni con titoli come Fortnite e probabilmente giochi Nintendo, permettendo alle azioni compiute nel mondo fisico di influenzare direttamente quello virtuale. Aprire una porta in una costruzione LEGO potrebbe sbloccare un passaggio nel videogioco, creando un’esperienza “phygital”, che fonde reale e digitale in maniera innovativa.

I primi set Smart Play arriveranno nei negozi tra gennaio e febbraio 2026, con Star Wars e Pokémon come temi di lancio. A marzo seguirà la nuova linea LEGO City dedicata all’esplorazione della giungla, con il set principale 60691 Jungle Explorer Base Camp che includerà lo Smart Brick, minifigure e veicoli tematici. 5 nuovi personaggi guideranno le avventure: Annie Quest, Max Danger, Doc, Trudy Skovry e Miles Waei. LEGO punta così a diffondere la tecnologia interattiva su larga scala, bilanciando innovazione e rispetto per il gioco tradizionale. Il successo commerciale dipenderà però anche dal prezzo: l’equilibrio tra valore percepito e sovrapprezzo sarà cruciale per conquistare sia i nuovi utenti sia i fan storici.

