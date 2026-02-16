Cambiare fornitore di energia non è mai stato così semplice e conveniente. Con E.ON, avete l’opportunità di dare una svolta concreta alle vostre bollette approfittando di una promozione esclusiva e a tempo limitato. Fino al 24 febbraio, infatti, potete attivare le offerte dedicate ai nuovi clienti e ottenere un vantaggio immediato: uno sconto del 50% sulla materia prima per il primo mese di fornitura. Un’occasione pensata per farvi iniziare con il sorriso e con un risparmio tangibile fin da subito.

Offerte E.ON, perché approfittarne?

Scegliendo l’offerta Luce Click Verde, potete beneficiare di un prezzo particolarmente vantaggioso sulla componente energia elettrica. Nel primo mese di fornitura, grazie allo sconto del 50%, il prezzo della componente luce è pari a 0,04906 €/kWh. Una proposta che unisce convenienza e attenzione all’ambiente, permettendovi di ottimizzare i costi senza rinunciare alla qualità del servizio.

Anche per quanto riguarda il gas, l’offerta Gas Click vi consente di partire con un risparmio significativo. Nel primo mese di fornitura, il prezzo della materia prima gas, già scontato del 50%, è pari a 0,193 €/Smc. Un vantaggio immediato che può incidere concretamente sulle vostre spese domestiche, soprattutto nei periodi in cui i consumi sono più elevati.

Approfittare di questa promozione significa scegliere trasparenza, semplicità e convenienza. Avete tempo fino al 24 febbraio per attivare le offerte e iniziare a risparmiare fin dal primo mese. Cambiare energia con il sorriso è possibile: con E.ON potete trasformare una semplice fornitura in un’opportunità reale di risparmio per la vostra casa.

