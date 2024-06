COSTA MENO DI 100€: Samsung Galaxy Watch4 40mm in SUPER SCONTO! (99€)

Se siete alla ricerca di un compagno tecnologico all'avanguardia per monitorare la vostra salute e il vostro benessere, senza che però ciò costi una fortuna, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il Samsung Galaxy Watch4 40mm è ora disponibile a un prezzo ottimo di soli 99,99€, con un sostanzioso risparmio del 22% rispetto al listino originale, che lo porta addirittura a meno di 100€!

Samsung Galaxy Watch4 40mm, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Galaxy Watch4 40mm si distingue per le sue capacità di monitoraggio della salute a 360 gradi, risultando quindi perfetto per sportivi e per chi si trova spesso fuori casa. Dotato del sensore Samsung BioActive, questo dispositivo non si limita a contare i passi, ma offre misurazioni precise della pressione sanguigna ed elettrocardiogrammi in tempo reale, senza rinunciare ovviamente al supporto GPS.

Il Galaxy Watch4 è addirittura in grado di accompagnarvi nel vostro sonno, analizzando le diverse fasi del riposo e monitorando persino i livelli di ossigeno nel sangue durante la notte. Infine, come se non bastasse, gli appassionati di fitness troveranno utile il tracciamento dettagliato della composizione corporea pensato per porsi nuovi limiti. Il dispositivo è compatibile con smartphone Android 6.0 o superiore, con almeno 1,5 GB di RAM, ed è quindi in grado di supportare tutti i modelli degli ultimi anni.

In offerta a 99,99€, il Samsung Galaxy Watch4 40mm rappresenta una scelta ottima per chi cerca uno smartwatch affidabile per il monitoraggio della salute e dell'attività fisica. Grazie alle sue numerose funzionalità avanzate e alla compatibilità con dispositivi Android, è particolarmente consigliato a chi ama l'attività fisica e si trova spesso fuori casa.

Vedi offerta su Amazon