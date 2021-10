Criptovalute, il CEO di JPMorgan si scaglia contro bitcoin

Il CEO di JPMorgan Jamie Dimon ha ancora una volta espresso la propria posizione su criptovalute e bitcoin. Il dirigente di JPMorgan ha discusso del valore reale delle criptovalute e della sua opinione sul mondo delle criptovalute in un’intervista al Times of India la scorsa settimana.

Dimon ha dichiarato che l’ultimo mercato rialzista delle criptovalute è stato creato da molta liquidità nel sistema, che poi porta alla speculazione. In particolare Dimon ha dichiarato che chiunque prenda in prestito denaro per acquistare bitcoin è uno sciocco.

Tuttavia, Dimon ha anche riconosciuto che esiste la possibilità che il settore delle criptovalute possa aumentare il suo valore di dieci volte nei prossimi anni. Dimon ha poi anche detto che crede che prima o poi i governi regoleranno bitcoin.

Le opinioni personali del CEO sulla validità della criptovaluta e l’imminente regolamentazione del mercato delle criptovalute non hanno impedito a JPMorgan di offrire accesso a sei fondi di criptovaluta per i suoi clienti e persino di creare il proprio token di contabilità digitale per i pagamenti, chiamato JPM Coin, una rete che consentirebbe ai suoi clienti di effettuare pagamenti istantanei utilizzando la tecnologia blockchain.