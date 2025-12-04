Nuovo appuntamento con Crossover – Universo Nerd questa sera alle 21:00, con una puntata speciale che inaugura un breve ciclo dedicato alla Milan Games Week & Cartoomics 2025. Il team del programma si è immerso nella fiera per raccontarla dall’interno, attraversando spazi, incontri e momenti che ne hanno definito l’atmosfera.

L’episodio si apre alla Fortezza, dove la mostra principale diventa il punto di partenza per due conversazioni imperdibili con Stefania “Wolfy” Rossini e Mauro Longo. Il dialogo affronta temi legati ai loro percorsi creativi e ai progetti più recenti, offrendo uno sguardo sulle idee e sulle sfide che animano il loro lavoro.

Il tour continua in uno degli hub più vivaci dell’evento: lo stand J-POP. Tra attività dedicate ai fan di Komi e il firmacopie ufficiale di Pokémon, l’area è stata tra le più frequentate dell’intera manifestazione, complice l’enorme affetto del pubblico per le saghe protagoniste.

Come da tradizione, non può mancare un passaggio allo stand Nintendo, che anche quest’anno ha attirato numeri impressionanti. Le prove del nuovo gioco di Pokémon, insieme alle demo di Metroid, Monster Hunter 3 e ad altri titoli in evidenza, hanno generato file costanti e un entusiasmo palpabile.

Spazio anche alle novità tecnologiche legate al mondo dell’editoria: è il caso di Koomy, l’applicazione presentata da Kristian Lentino e sviluppata per supportare i lettori di manga e fumetti nella gestione delle proprie collezioni. Una proposta ancora in fase di lancio, ma già capace di raccogliere l’attenzione dei visitatori.

La parte finale dell’episodio segna il ritorno di due rubriche molto amate dal pubblico: Magic Nexus, con Emross che questa volta approfondisce le strategie legate al colore blu, e l’immancabile Dave Show, pronto a chiudere il viaggio in fiera con il suo stile diretto e irriverente.

La puntata speciale sarà online dalle 21:00 sul canale YouTube di Crossover – Universo Nerd e, in parallelo, sulle pagine dedicate di Tom’s Hardware Italia e SpazioGames.it.

Mettetevi comodi: il tour nella MGWCM 2025 sta per cominciare.