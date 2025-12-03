Seguire la Formula 1 per chi si trova in quel momento all'estero può sembrare complicato, ma grazie alla tecnologia moderna non è più un problema. Anche se ti trovi fuori dall’Italia, è possibile goderti ogni curva, sorpasso e pit stop del Gran Premio utilizzando una VPN: questo strumento permette di simulare una connessione dall’Italia e accedere così ai servizi di streaming e alle trasmissioni TV nazionali senza limitazioni geografiche. In questo modo, non perderai neanche un momento della stagione più avvincente di sempre.

Il Gran Premio di riferimento è quello di Abu Dhabi, che inaugura l’ultimo weekend di gara della stagione. Si comincia venerdì 5 dicembre con le prime due sessioni di prove libere alle 10:30 e alle 14:00. Sabato 6 dicembre si svolgeranno le Prove Libere 3 alle 11:30 e le qualifiche alle 15:00. Domenica 7 dicembre, alle 14:00, scatterà la gara che assegnerà punti fondamentali per il Mondiale. Per chi preferisce seguire la differita su TV8, le qualifiche saranno trasmesse alle 17:30, mentre la gara sarà visibile a partire dalle 17:00.

Orari diretta Sky

Venerdì 5 dicembre

10:30 Prove Libere 1

14:00 Prove Libere 2

Sabato 6 dicembre

11:30 Prove Libere 3

15:00 Qualifiche

Domenica 7 dicembre

14:00 Gara

Orari differita TV8

Qualifiche: 17:30

Gara: 17:00

Come si presentano piloti e team

La lotta per il mondiale 2025 resta apertissima, con ancora tre piloti in corsa per il titolo. Lando Norris arriva a Yas Marina con un vantaggio di 12 punti su Max Verstappen e 16 sul compagno di squadra Oscar Piastri. Ogni sessione, ogni strategia di gara e ogni decisione ai box potrebbe fare la differenza, rendendo questo Gran Premio un appuntamento cruciale per la stagione.

Nel campionato costruttori, la Ferrari è ormai matematicamente tagliata fuori dalla corsa al podio, lasciando spazio a un duello serrato tra McLaren e Red Bull per chi riuscirà a chiudere la stagione in testa. Per i tifosi, questo weekend rappresenta quindi l’ultima occasione per assistere a sorpassi decisivi, strategie sorprendenti e al momento clou che potrebbe consacrare il nuovo campione del mondo.

Come vedere il GP Abu Dhabi dall'estero

Per chi si trova all'estero durante un weekend di gara e vuole comunque seguire il Gran Premio, esiste una soluzione semplice ed efficace: l'uso di una VPN. Connettendosi a un server italiano tramite una delle migliori VPN, sarà possibile accedere alle trasmissioni in streaming come se ci si trovasse in Italia, senza perdere neanche un secondo delle emozionanti battaglie in pista.