Il MOVA E40 Ultra rappresenta un'eccellente scelta nel segmento 400-500 euro, offrendo caratteristiche da top di gamma come i 19.000 Pa di potenza, il serbatoio interno da 80 ml e l'asciugatura automatica. Ideale per appartamenti organizzati fino a 100 mq, eccelle nell'aspirazione quotidiana su pavimenti duri e nel lavaggio di sporco leggero. I compromessi sulla navigazione semplice e sul lavaggio profondo sono proporzionati al prezzo competitivo. Perfetto per chi cerca automazione efficace della pulizia domestica senza investire nei modelli premium.

Il MOVA E40 Ultra è un robot aspirapolvere particolarmente interessante perché si colloca nella fascia dei 400-500 euro pur offrendo una dotazione tecnica che tradizionalmente appartiene a segmenti di prezzo superiori. Tra le sue caratteristiche principali troviamo una potenza di aspirazione di 19.000 Pa, garantita dal motore brevettato TurboForce 6 che raggiunge una rotazione di 90.000 RPM, il sistema di lavaggio MaxiReach con moci estensibili, un serbatoio interno dell'acqua da 80 ml e l’asciugatura automatica ad aria calda. Tutto questo rende legittima la domanda: come si comporta davvero sul campo un dispositivo che promette prestazioni da top di gamma a un prezzo contenuto?

Recensione in un minuto

Il MOVA E40 Ultra eccelle nell’aspirazione su pavimenti duri grazie ai 19.000 Pa effettivi, riuscendo a raccogliere capelli e peli con una efficacia superiore alla media della categoria. Il sistema di lavaggio con serbatoio interno da 80 ml assicura una distribuzione costante dell'acqua e risultati regolari sullo sporco quotidiano, mentre l’asciugatura automatica dei panni impedisce la formazione di odori. La stazione base gestisce lo svuotamento automatico attraverso un sacchetto da 3,2 litri e offre una autonomia dichiarata di 75 giorni.

Le limitazioni principali riguardano la navigazione semplice, priva di intelligenza artificiale visiva, che può incontrare difficoltà con ostacoli molto piccoli, e le prestazioni del lavaggio sulle macchie incrostate, che spesso richiedono l'aggiunta di detergente. L’app MOVAhome dà accesso a un controllo completo del robot ma ha un’interfaccia piuttosto complessa. Il dispositivo risulta particolarmente adatto ad appartamenti fino a 100 metri quadri ben organizzati, mentre è meno ideale per case con molti animali o ambienti disordinati. Considerando il prezzo, il rapporto tra potenza reale e investimento è difficile da battere.

Com'è fatto

Il MOVA E40 Ultra ha dimensioni standard, con un corpo principale di 350 × 350 × 97 mm e un peso di 4 kg, ed è capace di superare ostacoli alti fino a 22 mm. La stazione di ricarica e svuotamento misura 340 × 457 × 590 mm, con sviluppo verticale per ridurre l’ingombro a pavimento. Al suo interno trova posto un sacchetto per la polvere da 3,2 litri, affiancato da due serbatoi: uno per l’acqua pulita da 4,5 litri e uno per l’acqua sporca da 4 litri. Questa configurazione permette di raggiungere l’autonomia dichiarata di 75 giorni.

Il motore brevettato TurboForce 6 genera una pressione massima di 19.000 Pascal, un valore che nel periodo 2023-2024 era tipico soltanto dei robot premium e che resta raro nella fascia sotto i 500 euro. Questo livello di potenza è reso possibile dal design migliorato del condotto interno e dalla gestione termica ottimizzata rispetto alla generazione precedente. La batteria da 5.200 mAh garantisce, secondo le specifiche, fino a 260 minuti di autonomia in modalità silenziosa; nell’uso reale consente di coprire 200-220 metri quadri in modalità standard e circa 110 metri quadri in modalità Max+.

La spazzola principale, chiamata CleanChop, utilizza lamelle interamente in silicone che permettono di catturare in modo efficace peli e capelli riducendo la formazione di grovigli. È inoltre disponibile un upgrade opzionale alla spazzola TriCut, che integra lame che tagliano i grovigli ogni 23 rotazioni del rullo, pensata specificamente per chi ha animali domestici o capelli lunghi. La spazzola laterale, con lamella inclinata di 45 gradi, convoglia lo sporco verso il centro senza blocchi, ed è particolarmente efficace con capelli e materiale fibroso.

Una delle innovazioni più importanti dell'E40 Ultra è il serbatoio interno dell’acqua da 80 ml, che permette un dosaggio costante durante il lavaggio, evitando i problemi di esaurimento rapido degli altri robot privi di riserva interna. Il rilevamento dei tappeti avviene tramite sensori ultrasonici, che identificano automaticamente le superfici morbide e attivano tre possibili comportamenti: il sollevamento dei moci di 10,5 mm, l’aumento automatico della potenza di aspirazione oppure l’esclusione del lavaggio.

Esperienza d'uso

Il sistema di navigazione si basa su un laser LiDAR montato sulla torretta superiore del robot. La mappatura iniziale di una casa di medie dimensioni richiede generalmente 15-20 minuti, durante i quali il robot identifica i perimetri, le transizioni tra stanze e i principali ostacoli, producendo una mappa dalle ottime precisioni.

La potenza di 19.000 Pa garantisce prestazioni eccellenti su pavimenti duri come piastrella, parquet e marmo: il robot raccoglie capelli e peli di animali con un’efficacia che supera quella dei competitor economici, lasciando le superfici pulite senza residui. Anche sui tappeti a pelo corto il comportamento è ottimo grazie al boost automatico della potenza, mentre sui tappeti a pelo medio è consigliabile effettuare due passaggi per un risultato più completo. Sulle moquette a pelo lungo oltre 20 mm, invece, le limitazioni diventano evidenti: l’aspirazione fatica a penetrare lo strato più profondo anche alla massima potenza.

Il livello di rumore varia da 52 dB in modalità silenziosa, a 54 dB in modalità standard, 57 dB in modalità turbo, 60 dB in modalità max e raggiunge i 64 dB in modalità max+, valori perfettamente coerenti con gli standard del mercato.

Il sistema di lavaggio impiega due panni rotativi in microfibra e il serbatoio interno da 80 ml, una combinazione che offre una qualità di lavaggio superiore a quella dei robot economici senza dosaggio interno, spesso soggetti a risultati irregolari. L'app permette di selezionare 32 livelli di erogazione dell’acqua, offrendo una personalizzazione molto precisa. Su polvere, briciole e residui leggeri i risultati sono molto buoni; sulle macchie incrostate come caffè secco o fango asciutto, invece, è necessario un secondo passaggio o l’uso di detergente aggiuntivo. Dopo il lavaggio, l’asciugatura tramite aria calda richiede generalmente 2-4 ore a seconda delle impostazioni.

Verdetto

Il MOVA E40 Ultra si conferma uno dei robot aspirapolvere 2-in-1 più validi nella fascia sotto i 500 euro, grazie alla combinazione di potenza di aspirazione molto elevata, sistema di lavaggio con serbatoio interno integrato, asciugatura automatica dei panni e lunga autonomia supportata dalla stazione base. I compromessi principali riguardano la navigazione semplice — priva di intelligenza artificiale — le prestazioni del lavaggio sulle macchie più ostinate, che richiedono detergente aggiuntivo, e l’assenza di un braccetto laterale motorizzato per i bordi. Tuttavia, queste limitazioni restano proporzionate al prezzo.

Il robot è ideale per single, coppie giovani o famiglie piccole che vivono in appartamenti ben organizzati fino a 80-100 metri quadri e che desiderano automatizzare la pulizia quotidiana senza affrontare la spesa dei modelli premium.