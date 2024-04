Dallo scantinato al successo globale: Dungeons & Dragons compie 50 anni

Nel seminterrato di una casa situata vicino a Lake Geneva, Wisconsin, si trova un scantinato che per molti non ha alcun valore. Eppure, per un gruppo di giornalisti, blogger e storici specializzati in giochi da tavolo, quest'area trasuda di significati importanti. Il motivo? La cantina in questione è al numero 330 di Center Street, un tempo residenza di Gary Gygax, co-creatore del leggendario gioco Dungeons & Dragons (D&D).

Nel febbraio del 1973, in questo luogo magico, si tenne un evento destinato a rivoluzionare per sempre il mondo del gioco, della cultura e dell'intrattenimento.

Non lontano da lì, presso il Grand Geneva Resort & Spa, si svolge Gary Con XVI, una convenzione annuale organizzata da Luke Gygax in onore di suo padre. L'evento, cresciuto nel corso degli anni da centinaia, a migliaia di partecipanti, celebra il mondo di D&D e di altri giochi da tavolo, di ruolo e wargame. I partecipanti, molti dei quali veterani del gioco, si riuniscono qui per celebrare, giocare e condividere la loro passione.

Quest'anno è particolarmente significativo, essendo il 50° anniversario di D&D.

La prima edizione del gioco venne lanciata all'inizio del 1974. Per l'occasione, Wizards of the Coast sta pubblicando una serie di contenuti che richiamano alla nostalgia, come due nuove campagne ispirate a classiche avventure di D&D e una ristampa del manoscritto originale del gioco con annotazioni manoscritte. L'origine di D&D è umile e inizia proprio nella cantina di Gygax, che divenne il fulcro per la comunità di wargaming a fine anni '60. Gygax era membro fondatore della International Federation of Wargamers e organizzatore dell'evento annuale Gen Con. È in questo contesto che Gygax e Dave Arneson, un altro pilastro nel mondo del wargaming, condivisero le loro idee, portando alla creazione di D&D.

Le origini di D&D: due menti che si incontrano

Il concepimento di D&D è avvenuto attraverso l'incontro tra due menti creative in un periodo di sperimentazione. Gygax aveva già elaborato un gioco di wargame medievale chiamato Chainmail, mentre Arneson era affascinato da un progetto sperimentale che permetteva ai giocatori di impersonare singoli personaggi all'interno di un contesto narrativo. Dalle loro collaborazioni nacque l'innovativo concetto di "gioco di ruolo", culminato in quella notte del 1973 quando Arneson presentò a Gygax il prototipo di quello che sarebbe diventato Dungeons & Dragons.

I progressi successivi furono rapidi. Gygax dedicò settimane alla stesura delle regole, collaborando a distanza con Arneson. Da un documento preliminare di 50 pagine, il manuale si espandeva fino a 150, necessitando ancora del supporto del gioco Chainmail per le dinamiche di combattimento e venendo venduto separatamente dai multi-sfaccettati dadi necessari per giocare. La prima edizione venne stampata nel 1974, venduta principalmente attraverso fanzine e convention a una nicchia di appassionati.

Nonostante i suoi umili inizi, D&D guadagnò rapidamente popolarità, diffondendosi nelle università e all'estero, anche grazie alla distribuzione europea di Games Workshop. La sua crescita fu esponenziale: se all'inizio i guadagni erano modesti, nel giro di pochi anni l'azienda di Gygax, la Tactical Studies Research, vide il suo fatturato aumentare significativamente, segnando l'inizio di un fenomeno culturale.

La genesi di D&D si deve a una perfetta tempesta di creatività e innovazione, una fusione di decenni di sperimentazione nel design dei giochi e del wargaming. La storica riunione tra Gygax, Arneson e Megarry non solo segnò il culmine della loro esperienza ludica, ma anche l'inizio di una rivoluzione nel mondo del gioco, che tutt'ora continua a influenzare nuove generazioni.

Chiuso il cerchio su Gary Con, i pensieri si rivolgono inevitabilmente alla cantina dove tutto ebbe inizio. La testimonianza di chi vi giocò per la prima volta sottolinea come D&D abbia immediatamente colpito l'immaginazione dei partecipanti, trasportandoli in storie avvincenti e condivise che trascendono il mero gioco. Questa capacità di incantare attraverso la narrazione è da sempre il cuore pulsante di D&D.