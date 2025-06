Il fascino della Formula 1 non conosce confini, ma quando ci si trova fuori dall’Italia può diventare complicato seguire le gare in diretta con i commenti e la qualità a cui siamo abituati. Fortunatamente, una soluzione c’è: grazie all’utilizzo di una VPN, è possibile simulare una connessione dall’Italia e accedere così ai servizi di streaming italiani come Sky Sport o alla differita su TV8. Questo è utile in occasione del Gran Premio del Canada, che si disputa in orari serali italiani: un appuntamento imperdibile per gli appassionati, anche quando sono lontani da casa.

Orari diretta Sky

Venerdì 13 giugno

19:30 – Prove Libere 1

23:00 – Prove Libere 2

Sabato 31 maggio

18:30 – Prove Libere 3

22:00 – Qualifiche

Domenica 1 giugno

20:00 – Gara

Orari TV8

Per chi non potesse seguirla in diretta, TV8 trasmetterà la differita delle qualifiche alle 23:30 di sabato e la gara alle 21:30 di domenica. Un’occasione per non perdersi nemmeno un sorpasso, nemmeno in vacanza.

Come si presentano piloti e team

La McLaren sta dominando la stagione con una costanza sorprendente, soprattutto dopo anni passati a rincorrere. In classifica costruttori è ormai in fuga, e anche il mondiale piloti sembra essere un affare interno tra Oscar Piastri e Lando Norris, divisi da appena 10 punti. La coppia arancione ha trovato un equilibrio perfetto tra aggressività e intelligenza strategica, e il Canada potrebbe essere un altro snodo chiave. Max Verstappen, terzo e distante 49 punti, è in difficoltà non solo in pista: il rischio di squalifica per un punto residuo sulla Super Licenza è concreto e pesa come una spada di Damocle sulle sue ambizioni.

Tra le incognite del weekend c’è anche Lewis Hamilton, che ha spesso brillato sul tracciato di Montréal, ma che sta vivendo una stagione complicata al volante della Ferrari. Il 7 volte campione del mondo è chiamato a una risposta forte, in una gara che conosce e ama. Il feeling con la monoposto di Maranello non è ancora sbocciato del tutto, ma se c’è un circuito dove può fare la differenza, è proprio il Circuit Gilles Villeneuve. Occhi puntati, dunque, anche su di lui: il weekend canadese potrebbe segnare una svolta.

Come vedere il GP di Spagna dall'estero

Per chi si trova all'estero durante un weekend di gara e vuole comunque seguire il Gran Premio, esiste una soluzione semplice ed efficace: l'uso di una VPN. Connettendosi a un server italiano tramite una delle migliori VPN, sarà possibile accedere alle trasmissioni in streaming come se ci si trovasse in Italia, senza perdere neanche un secondo delle emozionanti battaglie in pista.