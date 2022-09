Il settore delle action cam è in continua evoluzione e rappresenta lo strumento necessario per chi è alla ricerca di un dispositivo capace di immortalare i propri hobby, sport e passioni. DJI non è nuovo in questo segmento di mercato e già in passato ha svelato prodotti interessanti come DJI Action 2, una action cam caratterizzata dalla presenza di moduli collegabili tra loro. Con Osmo Action 3, DJI torna alle origini svelando una action cam dal formato classico con peculiarità di rilievo come doppio schermo, sistema a sgancio rapido dei vari accessori, sensore di alta qualità e elevata autonomia.

Scopriamo quindi cosa ha di speciale questo modello di DJI e se è la scelta migliore per le vostre esigenze.

Recensione in 1 minuto

Osmo Action 3 è una action cam “classica” dotata però di un doppio display touchscreen che consente di modificare le impostazioni in tempo reale e in ogni contesto. Oltre alla action cam stessa, il produttore prevede una serie di accessori inclusi anche nella confezione base così da rendere l’esperienza ancora più immersiva. Questa action cam rappresenta un miglioramento rispetto alla Action 2, presentata lo scorso anno. Nello specifico, DJI ha migliorato la resistenza all’acqua, il numero di microfoni, alcune impostazioni del sensore e, infine, l’autonomia della batteria. A giudicare dalle specifiche tecniche, crediamo che DJI abbia impiegato il medesimo sensore abbinandolo però ad una batteria di dimensioni decisamente superiori, in grado quindi di offrire un tempo di ripresa di un certo livello (160 minuti). Nessuna differenza, invece, per i trasferimenti Wi-Fi e in generale i formati di registrazione video.

Com’è fatta

DJI Osmo Action 3 non è differente da qualsiasi altra action cam in termini di dimensioni e forme; l’unica vera differenza riguarda la presenza di due piccoli display touchscreen, una chicca più che rara nelle action cam anche di alta gamma. Lo stile tradizionale torna in auge e porta con sé tutti gli aspetti positivi, tra cui la possibilità di integrare accessori in pochi passi e di inserire batterie di dimensioni “importanti”.

Osservando Osmo Action 3 dal frontale, con l’obiettivo rivolto verso di noi, troviamo nella zona superiore il tasto di scatto caratterizzato da un elemento a contrato di colore arancione, mentre in quella inferiore una clip a sgancio rapido. Sui lati, invece, è presente lo slot dedicato alla microSD, compatibile fino a 256 GB, la porta USB-C, il tasto di accensione e la batteria. Come accennato, sono presenti due display; uno anteriore da 1,4” con 326 ppi e uno posteriore da 2,25” con sempre 326 ppi di definizione. Nascosti dietro alcuni fori troviamo tre microfoni.

Rispetto a Insta360 One RS e GoPro 10 Black, Osmo Action 3 si posiziona a metà strada a livello di dimensioni, con un peso perfettamente allineato. La costruzione è solida, come ci aspetterebbe da un marchio come DJI. DJI Action 3 è impermeabile fino a 16 metri, mentre con la custodia dedicata può raggiungere i 60 metri; in ogni caso si consiglia, prima dell’uso, di chiudere il coperchio della batteria e della porta USB-C e serrare la cover protettiva dell’obiettivo.

Gli accessori

All’interno della confezione sono disponibili alcuni accessori come tre batterie (con relativo cofanetto di ricarica), sganci rapidi, kit adesivo riutilizzabile, bastone per selfie da 5 metri e scocca anti urti. In aggiunta, DJI mette a disposizione il “Floating Handle”, ossia un’impugnatura ad alta visibilità da utilizzare in acqua (mare o lago che sia). Purtroppo non è prevista alcuna microSD, pertanto out-of-the-box avrete bisogno di una scheda per iniziare ad utilizzarla.

Esperienza d’uso

Utilizzare DJI Osmo Action 3 è relativamente semplice e non è necessario nessun particolare apprendimento; tutte le funzioni sono accessibili da entrambi gli schermi e attivabili con un semplice tocco. Per accedere al menù e alle varie impostazioni è necessario effettuare uno “swipe”, come sugli smartphone, dai bordi.

DJI Mimo, l’app di DJI, è quindi fondamentale? Assolutamente no. Certo, utilizzando l’applicazione avrete accesso a tutte le funzionalità dallo schermo del vostro smartphone, Android o Apple, in una misura estremamente più pratica. A differenza di altri modelli, Osmo Action 3 non utilizza alcun pulsante fisico pertanto se avete difficoltà ad operare su un display contenuto vi consigliamo di utilizzare lo smartphone. L’installazione dell’applicazione e il relativo pairing richiedono pochissimi istanti e la comunicazione tra i dispositivi, sul nostro iPhone 13, è apparsa fluida in ogni situazione.

Modalità foto

Come anticipato, DJI Osmo Action 3 beneficia di un sensore 12 megapixel CMOS da 1/1,7” con FOV di 155 gradi e apertura f/2.8; la distanza minima di messa a fuoco è di circa 30 centimetri pertanto è possibile realizzare inquadrature davvero creative. L’intervallo ISO è ampio, fino a 8000, soglia a cui consigliamo di non spingerci mai, mentre la risoluzione massima è di 4000×3000 pixel. Lo zoom è naturalmente digitale, fino a 4x, e sono disponibili numerose funzioni tra cui slowmotion e timelapse.

(Nota bene: le immagini di seguito hanno subito un rimpicciolimento con conseguente perdita di qualità)

Modalità intervallo

Con la modalità “intervallo” potrete chiedere alla action cam di scattare foto in continuazione ogni tot secondi (fino 10). Le impostazioni sono le medesime dello scatto singolo, con 12 MP a disposizione.

Registrazione video

Il comparto video consente di effettuare registrazioni fino a 4K (4:3 e 16:9) da 25 a 120 fps, a seconda della risoluzione. Per i più tradizionalisti, è disponibile il formato FullHD da 24 fino a 240 fps. Utilizzabile, naturalmente, anche il 2,7K che segue le medesime configurazioni del 4K. Come da tradizione DJI, è presente la stabilizzazione RockSteady 3.0, HorizonBalancing e HorizonSteady, in grado di correggere l’inquadratura e l’orizzonte.

In 1080p a 30 fps, Osmo Action 3 con la sua batteria da 1.770 mAh e EIS abilitato riesce a consentire una registrazione senza interruzioni per circa 160 minuti; soglia raggiungibile però con entrambi gli schermi spenti.

Microfoni

Uno dei miglioramenti di Osmo Action 3 rispetto a Action 2 riguarda proprio la sezione di cattura audio; la qualità di registrazione audio non può ovviamente ancora essere equiparata a quanto è possibile fare con un microfono esterno e non è nemmeno all’altezza di alcuni smartphone, ma non è così male. Se volete registrare video in ambienti non troppo rumorosi, potrebbero essere sufficienti. Osmo Action 3 è compatibile con DJI Mic, pertanto è possibile rimediare ad eventuali problematiche o limitazioni semplicemente abbinando i due dispositivi.

Verdetto

A chi conviene Osmo Action 3? L’identikit perfetto non esiste ma cercheremo di essere i più precisi possibili; a nostro giudizio, Osmo Action 3 è l’ideale per chi ama le immersioni “limitate” (senza custodia), preferisce avere un sistema di sgancio rapido e desidera un angolo di registrazione decisamente ampio (uno dei maggiori della categoria).

Non è una valida scelta per chi desidera pubblicare, con pochi click, i propri contenuti sui social; a differenza di altri dispositivi, sebbene sia utilizzabile in modalità verticale, manca il formato specifico per Instagram e Tik Tok. Sottotono anche la registrazione in 4K a 60 fps che è limitata solo a 16 minuti, risultando inferiore ad altri competitor. Migliorabile anche la fotografia notturna che non ci è sembrata sempre all’altezza. Si tratta di problemi invalicabili? Francamente non lo crediamo, ed è prevedibile che DJI intenda rilasciare un aggiornamento capace di correggere alcune piccole problematiche.

DJI Osmo Action 3 è disponibile come Combo Standard (Osmo Action 3, batteria Extreme, cornice di protezione orizzontale-verticale, supporto per adattatore a sgancio rapido, supporto adesivo piatto) a 359 euro e in Combo Adventure (Osmo Action 3, tre batterie Extreme, cornice di protezione orizzontale-verticale, due supporti per adattatore a sgancio rapido, supporto adesivo piatto, custodia multifunzione per batteria) a 459 euro.