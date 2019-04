DPlay Plus, il canale streaming a pagamento di Discovery Italia

Dplay Plus è un nuovo canale streaming a pagamento di Dplay, la piattaforma di Discovery Italia. Il prezzo dell'abbonamento è di 3,99 euro al mese.

DPlay Plus è il nuovo canale di streaming video a pagamento di Discovery Italia, che trova posto sullo storico portale DPlay inaugurato nel 2015. Il costo è di 3,99 euro al mese – dopo 14 giorni di prova gratuita – e a fronte di questo esborso offre più di 1000 ore di contenuti fruibili su ogni tipo di dispositivo Android e iOS, Apple TV, Smart TV Samsung e TV basate su Android. Chomecast al momento non è supportato. La visione in contemporanea è possibile su al massimo due dispositivi e sono previsti contenuti HD. Il browser consigliato è Chrome.

Il portfolio contenuti comprende il meglio di Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Investigation e Animal Planet, nonché un’intera libreria senza interruzioni. Inoltre Discovery Channel e Discovery Science saranno LIVE 24/7, ma bisogna ricordare che i contenuti live hanno la pubblicità come quelli trasmessi su digitale terrestre o satellite.

Sono previste anche anteprime mondiali, box set dedicati ai titoli di culto e anteprime per gli abbonati. Il tutto ovviamente senza pubblicità. Nello specifico si parla di titoli come La Febbre Dell’oro, Deadliest Catch, Morgan Freeman Science Show, Una Famiglia Fuori Dal Mondo, La Mia Nuova Casa Sull’albero, etc. Miniserie come Houdini

“È un altro momento storico per Discovery in Italia che con Dplay Plus lancia l’area a pagamento del proprio servizio Dplay, già molto apprezzato dal pubblico italiano fin dalla sua nascita nel 2015”, ha commentato Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia. “I migliori contenuti premium del gruppo – a partire da Discovery Channel e Discovery Science – sono da oggi disponibili in un’offerta davvero impareggiabile per qualità e ricchezza della proposta e per funzionalità e fruibilità del servizio. Il lancio di Dplay Plus dimostra la volontà di Discovery di continuare a investire in Italia e il desiderio di alimentare costantemente le passioni della gente, aumentando le possibilità di scelta del pubblico italiano”.