Se siete appassionati di lettura digitale e desiderate un dispositivo comodo, leggero e performante, questa è l'occasione giusta per voi. Il nuovissimo Kobo Clara BW è disponibile su Amazon a soli 119,90€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 149,99€. Un'opportunità imperdibile per chi cerca un eReader di qualità a un prezzo competitivo.

Kobo Clara BW, chi dovrebbe acquistarlo?

Kobo Clara BW si distingue per il suo display E Ink Carta 1300 HD da 6 pollici, progettato per offrire un'esperienza di lettura nitida e naturale, anche sotto la luce diretta del sole. Grazie alla modalità scura e alla tecnologia ComfortLight PRO, potrete regolare la luminosità e ridurre l'affaticamento visivo causato dalla luce blu, rendendo ogni sessione di lettura più piacevole, sia di giorno che di notte.

Uno dei suoi punti di forza è la resistenza all'acqua certificata IPX8, che garantisce impermeabilità fino a 60 minuti e fino a due metri di profondità. Ciò lo rende il compagno ideale anche in spiaggia o nella vasca da bagno, senza timori per gli schizzi accidentali. Con 16GB di memoria interna, il dispositivo può contenere fino a 12.000 eBook oppure 75 audiolibri, offrendo settimane di autonomia con una sola carica.

Un altro aspetto che lo rende ancora più versatile è la compatibilità con gli audiolibri Kobo tramite Bluetooth, permettendovi di ascoltare i vostri titoli preferiti ovunque vi troviate, con cuffie o speaker wireless. Inoltre, scegliendo Kobo Clara BW, optate per un dispositivo più sostenibile e riparabile, in linea con un approccio più consapevole alla tecnologia.

Con l'accesso al servizio Kobo Plus (disponibile in alcuni Paesi), potrete leggere o ascoltare in streaming una vastissima libreria di contenuti digitali con un abbonamento mensile.

Attualmente in offerta a 119,90€, Kobo Clara BW è una scelta eccellente per chi desidera immergersi nel piacere della lettura digitale con un dispositivo moderno, resistente e completo. Approfittatene ora su Amazon: l'offerta potrebbe non durare a lungo. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori ebook reader per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon