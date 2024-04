Dyson 360 Vis Nav, come va il nuovo robot aspirapolvere di Dyson? | Test & Recensione

Dyson non è nuova del mondo dei robot aspirapolvere, anzi è uscita con un prodotto molto prima di altri, forse addirittura in anticipo sui tempi, con un design che lasciava a desiderare, soprattutto per quanto riguardava l’altezza. Ora con il 360 Vis Nav l’azienda vuole aggiustare il tiro, prendendo tuttavia un approccio differente a tutti gli altri prodotti sul mercato. E il momento non è forse dei migliori, poiché negli ultimi mesi ho provato molti robot aspirapolvere in grado di offrire molto a prezzi, dopotutto, non così fuori di testa. Oggi attorno ai circa 1000 euro è possibile acquistare modelli top di gamma che aspirano, lavano il pavimento con acqua calda, si svuotano in maniera automatica alle postazioni, come ad esempio l’Ecovacs T30 o il Dreame L10S Pro Heat Ultra, o ancora il più economico Narwal Freo X, o il top di gamma Roborock S8 MaxV Ultra che a un prezzo superiore è dotato di braccia estensibili, definendo così il nuovo standard dell’industria.

Dyson invece sembra voler ignorare tutti questi, e il 360 Vis Nav sembra forse l’inizio di un nuovo cammino, perché se come caratteristiche di funzionamento è basilare, fa il suo lavoro in maniera differente rispetto a tutti gli altri. Cerchiamo di capire meglio la strategia Dyson e, soprattutto se il 360 Vis Nav è un buon acquisto, almeno per una parte di voi.

Come è fatto

Dyson 360 Vis Nav, prima di tutto, è un robot aspirapolvere e basta. Cioè non lava i pavimenti e non è nemmeno dotato di una stazione di svuotamento automatica. Già questo potrebbe fermare alcuni dalla volontà d’acquisto, ma vedremo più avanti cosa significa tutto ciò.

Non utilizza spazzole rotanti classiche e una bocchetta di aspirazione centrale, bensì sposta nella parte anteriore della struttura tutta la zona di pulizia e aspirazione, posizionando una spazzola morbida non differente da quella presente sulle classiche aspirapolvere senza fili Dyson.

Il cestello è posizionato nella parte opposta, è tondo ed è una sorta di rivisitazione del cestello presente sulle scope elettriche senza fili, più piatto e largo. Il sistema di navigazione è totalmente visuale, cioè è presente una videocamera superiore a 360 gradi, coadiuvata da altri sensori in più zone, soprattutto in quella anteriore.

Niente LiDAR per Dyson, una scelta che ha sorpreso da subito, soprattutto perché è - quasi - lo standard dell’industria e non solo è in grado di generare una mappa tridimensionale accurata della casa, ma soprattutto non necessità di luce per funzionare. Infatti attorno all’obiettivo superiore Dyson ha posizionato un array di LED che si accendono in caso di poca luminosità, illuminando l’ambiente circostante e permettendo al robot di “vedere” dove sta andando.

Un piccolo schermo, che è praticamente anche un tasto, è posizionato nella parte superiore del robot e permette non solo al robot di comunicare il suo stato o se ha qualche problema, ma anche di far partire una pulizia. È touch, si può scorrere tra varie opzioni e per confermare la scelta si preme.

Installazione

La fase d’installazione non è differente rispetto a quella di altri robot aspirapolvere, e tutto passa dall’app Dyson, la stessa usata per puificatori, lampade e gli altri prodotti Dyson. Dovrete posizionare la base contro il muro, collegarla a una presa di corrente (il cavo si può nascondere molto facilmente) e posizionare il robot sulla base. Successivamente l’app rileverà il robot e dovrete seguire pochi e semplici passi per il collegamento a Internet e poco altro.

Successivamente potrete iniziare ad avviare la creazione della mappa, una procedura molto più lunga rispetto ad altri robot. Il robot non si limita a spostarsi di stanza in stanza, ma le percorrere e copre nei minimi dettagli. Questo comportamento è molto probabilmente legato alla mancanza del LiDAR, poiché con altri robot è sufficiente passare e affidarsi al radar che ruota e, a distanza, identifica i perimetri della casa e i vari oggetti.

Dopo che la mappa è stata creata vi verrà richiesto di dare un nome alle stanze poiché, oltre alla pulizia generale, potrete inviare il robot nella singola stanza.

L'applicazione

L’applicazione è molto semplificata, forse anche troppo. Avendo a che fare con applicazioni di altri robot dove potrete selezionare la tipologia di pulizia, la potenza, quante volte passare e un sacco di altre opzioni, con l’App Dyson rimarrete a bocca asciutta, poiché non esiste praticamente alcuna opzione, se non la possibilità di modificare la mappa (con barriere), l’impostazione del calendario di pulizia a la visualizzazione del registro di pulizia.

Decidete voi se tutto ciò è un bene o un male, cioè se la massima semplificazione è quello che vorrete o se preferite il maggior controllo.

Prova di pulizia

La prova di pulizia, in termini di qualità della pulizia stessa, sono soddisfatto. Il Dyson 360 Vis Nav pulisce molto bene. È praticamente come prendere una scopa elettrica senza fili e farla passare, in maniera attenta e lenta su ogni centimetro del pavimento della casa. Passando anche bene vicino ai bordi.

Il risvolto della medaglia è il tempo di pulizia, molto più lungo rispetto ad altri robot, che tuttavia sono in grado di offrire un livello di pulizia simile. Lasciatemi spiegare meglio questo concetto. Non ho problemi a dire che il Dyson 360 Vis Nav probabilmente fa un lavoro migliore, poiché nelle ultime due settimane di prove non ho visto nemmeno una briciola per terra, mentre con altri robot, di tanto in tanto, un pezzo scoperto o qualche capello o pelo qui e la si poteva intravedere. Tuttavia non mi sono mai lamentato della qualità di pulizia di altri robot di fascia media e alta, perché ottenere il 99% della pulizia era certamente un ottimo risultato. Dyson probabilmente riesce ad arrivare al 99.9%, un risultato fantastico, ma che non cambia veramente la vita.

Il tempo di pulizia molto lungo tuttavia è legato anche alla durata della batteria. Vi faccio un esempio: con il Roborock S8 MaxV Ultra, una sessione di pulizia della mia casa impiega circa 30 minuti, e il robot torna alla stazione con circa il 70% di autonomia residua.

Il Dyson impiega da due a tre volte il tempo, e alcuni giorni deve tornare alla stazione per ricaricare la batteria e poi riprendere e finire la pulizia. Solitamente la sessione più lunga è legata al rilevamento di maggior polvere, situazione che probabilmente spinge il robot a passare più volte nella stessa zona.

In ogni caso non sto parlando di una reggia, ma di un appartamento da circa 120 metri quadri, la cui superficie calpestabile è meno della metà. È un problema? Nel mio caso non lo è, poiché ho impostato la pulizia ogni giorno alle 10 di mattina, quindi che impieghi mezz’ora o due ore non fa differenza, ma se vivete in casa nel momento della pulizia probabilmente vi disturberà avere il robot sempre in movimento.

La rumorosità è contenuta, pari a quella di altri robot, ma un po’ diversa per tipologia di rumore per via del grande rullo morbido che ruota. A fine pulizia vi viene mostrata la mappa della casa pulita e anche il livello di polvere rilevano nelle varie zone.

I movimenti del Dyson 360 Vis Nav non sono precisi come quelli degli altri robot di ultima generazione che riescono a muoversi senza impattare contro nulla, o quasi. Il 360 Via Nav non è così attento e qua e la urta contro i mobili, soprattutto contro gambe di scrivanie od oggetti sottili. Non lo fa con violenza, ma sentirete continuamente degli urti.

Manutenzione

Non essendo provvisto di stazione di svuotamento, dovrete svuotare il cestello con cadenza regolare, che può andare da 2-3 giorni a una settimana circa. Io preferisco farlo ogni 3 giorni circa, anche se la capienza basterebbe per più tempo. Questo si fa scivolare fuori dal robot agendo su un interruttore, si posiziona sopra alla spazzatura e si aziona un altro pulsante che fa spalancare lo sportello inferiore, facendo cadere polvere e sporcizia.

Non è purtroppo una procedura pulita, infatti preferisco farlo all’esterno ogni volta possibile, poiché nell’azione si libera molta polvere nell’aria, e non sempre è possibile infilare il cestello nel bidone, dipende ovviamente da quanto sarà più o meno pieno.

Ogni settimana è poi consigliato dare una pulizia nella parte inferiore del robot, dal rullo alle ruote. Ma questa routine di pulizia non è differente da altri robot.

Verdetto

Il Dyson 360 Vis Nav ha un prezzo di listino di 1299 euro, e ciò significa che si posiziona nella fascia alta del mercato, costando addirittura di più rispetto a robot che aspirano, lavano e fanno tutto da soli grazie alle stazioni di svuotamento e pulizia. Dalla sua il 360 Vis Nav ha una capacità di pulizia ottima, superiore ad altri robot, e una semplicità d’uso estrema. Certo la mancanza della base di svuotamento sarà un problema per molti, mentre chi vuole un prodotto piccolo e poco ingombrante lo apprezzerà. Ma anche in questo caso esistono prodotti da un quarto del prezzo, come il Narwal Freo X Plus, che fanno bene il loro lavoro.

Insomma, è un prodotto Dyson, di qualità, probabilmente adatto a chi si è trovato bene con il marchio e ha aspettato fino ad ora per acquistare un robot aspirapolvere. Per tutti gli altri ci sono vari modelli in grado di offrire un valore simile a un prezzo più basso.