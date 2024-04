Ecco una videocamera di sicurezza che spara agli intrusi (con la vernice)

Una società con sede in Slovenia chiamata OZ-IT ha annunciato PaintCam Eve, una serie di dispositivi di monitoraggio autonomi per la proprietà che utilizzeranno rilevamento del movimento e riconoscimento facciale per proteggere da presunti intrusi. Fin qui tutto normale, no?

Nel loro video promozionale - un po' folle -, l'azienda promette che Eve proteggerà i proprietari da ladri, animali indesiderati e passanti sfortunati sparando palline di vernice, o forse addirittura proiettili di gas lacrimogeni.

Il sito web di PaintCam dichiara che Eve offrirà ai proprietari una "perfetta fusione di sicurezza video e presenza fisica", grazie al suo "design discreto che si erge come un faro di sicurezza".

"la videocamera gli spara automaticamente una palla di vernice"

Ma per coloro che sono preoccupati che Eve possa colpire indiscriminatamente un bambino del vicino con palle di vernice o spruzzare sostanze chimiche di controllo delle sommosse a un corriere di Amazon Prime ignaro, c'è una soluzione: il sistema AI "EVA" del robot utilizzerà lo streaming video in diretta su un'app dell'utente e il riconoscimento facciale per consentire alle persone designate di passare indenni.

Il video promozionale mostra che Eve ha sia capacità di screening automatiche che manuali. A un certo punto, avvisa verbalmente un intruso, offrendo loro cinque secondi per lasciare il perimetro designato. Se costui non si allontana, la videocamera gli spara automaticamente una palla di vernice. In un'altra scena, un uomo vede dalla live stream dell'app PaintCam sua figlia che saluta freneticamente la telecamera di Eve per risparmiare il suo ragazzo.

Ma cosa succede se un volto sconosciuto appare accanto a qualcuno conosciuto? Secondo il sito web del prodotto, la videocamera si affiderà alle istruzioni dell'utente.

Non ci sono ancora molti dettagli sul prezzo o sulle specifiche precise, ma sembra che ci saranno diverse versioni di PaintCam Eve disponibili. La campagna Kickstarter dovrebbe partire il 23 aprile, con i creatori promettono un futuro più sicuro... e colorato per tutti.