Ecovacs Deebot N20, T30S e X5: le nuove soluzioni per la pulizia domestica

Ecovacs, uno dei principali player nel mondo dei robot domestici, ha presentato una serie di nuovi prodotti per la pulizia della casa, proponendo una simbiosi tra uomo e robot nella vita quotidiana. Le nuove famiglie di aspirapolvere robot intelligenti, Deebot N20, Deebot T30S e Deebot X5, promettono di trasformare l'esperienza di pulizia domestica.

Il modello di attacco Deebot N20 offre un'esperienza di pulizia senza fronzoli, con una potenza di aspirazione di 8.000 Pa e moci statici per il lavaggio dei pavimenti. L'opzione N20 Plus si abbina a una base autosvuotante che ora implementa un sistema ciclonico per raccogliere la polvere senza l'uso di sacchetti. La variante Pro, disponibile in tandem con la base (Pro Plus), offre moci vibranti per una pulizia più profonda. Il prezzo qui è alla portata di tutti: a partire da 299 euro, con disponibilità dal 25 giugno.

La famiglia T30s si posiziona in una fascia di prezzo più alta, con una potenza di aspirazione di 11.000 Pa e moci controrotanti di serie. La base autosvuotante può essere ampliata con i pacchetti Combo e Combo Complete, che includono accessori aggiuntivi e un aspirapolvere senza fili che si svuota automaticamente. Il prezzo di partenza è di 999 euro, ma se si preordina dall'11 giugno si ottengono 100€ di sconto.

Con l'X5 Omni, Ecovacs introduce una forma a "D" che consente al robot di raggiungere con precisione gli angoli della casa. Il sistema di navigazione è stato riprogettato con un LIDAR Mini-dToF posizionato frontalmente, aumentando l'agilità del robot nel passare sotto ai mobili. La potenza di aspirazione raggiunge i 12.800 Pa, mentre il lavaggio avviene con acqua a 70°C. Disponibile a partire dal 25 giugno a 1.099€.

Con queste nuove proposte, Ecovacs si conferma all'avanguardia nel settore della pulizia domestica, offrendo soluzioni innovative e intelligenti per semplificare la vita quotidiana degli utenti italiani.