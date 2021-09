El Salvador assicura: nessun stipendio o pensione sarà pagato in bitcoin

Nayib Bukele, il presidente di El Salvador, ha dichiarato che le aziende sono libere di “offrire qualsiasi servizio che vogliono usando bitcoin”, ma ha nuovamente negato che il governo voglia pagare le pensioni o consentire alle aziende di pagare i salari in qualsiasi moneta diversa dal dollaro statunitense.

“Un’azienda privata può offrire i servizi che vuole. Questo è un Paese libero. Ma i salari e le pensioni, afferma la legge, devono essere pagati in dollari”, ha commentato su Twitter, uno dei suoi strumenti di comunicazione preferiti, attraverso cui si scaglia spesso contro i critici del bitcoin, accusati di diffondere notizie inesatte, come in questo caso.

“[I critici] hanno detto che avremmo tolto il dollaro dalla circolazione […] e che avremmo pagato i dipendenti pubblici con bitcoin. Hanno detto che avremmo pagato le pensioni con bitcoin, che i [venditori di street food] sarebbero stati costretti ad accettare bitcoin e che gli anziani avrebbero finito i soldi, perché non potevano usare gli smartphone. Che fine ha fatto tutto questo? Niente!”, ha infatti twittato Bukele.

Credit: Pixabay

In precedenza il Presidente di El Salvador aveva pubblicato un post più positivo, in cui affermava che un terzo della popolazione di El Salvador sta già utilizzando il portafoglio bitcoin Chivo emesso dallo stato, postando come prova lo screenshot dell’interfaccia in cui si vede chiaramente che l’app ha più di 2,25 milioni di utenti.

Nel frattempo, sulle pagine di El Diario de Hoy, uno dei più importanti media critici verso la scelta di Bukele, i giornalisti hanno scritto come il governo abbia già speso 63 milioni di dollari di fondi pubblici in omaggi bitcoin finora tramite l’app Chivo. Come noto infatti il governo ha incentivato i download di app Chivo offrendo ai cittadini 30 dollari in bitcoin quando si registrano sulla piattaforma. El Diario sostiene anche che un gran numero di cittadini abbia scaricato l’app “con l’unico scopo di ritirare i 30 dollari”, con “alcuni che affermano che dopo aver ritirato i soldi procederanno a disinstallare l’app dai loro telefoni cellulari”.