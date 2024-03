Eufy Security: ritrova il tuo portafoglio con questo gadget a soli 23€!

La Eufy Security SmartTrack Card, offerta su Amazon a soli 23,99€ dal prezzo originale di 25,49€, vi stupirà con la sua compatibilità esclusiva con l'app "Dov'è" di Apple. Questo dispositivo sottile di soli 2,4 mm vi permetterà di tenere traccia dei vostri effetti personali senza preoccupazioni, grazie alla resistenza all'acqua e una batteria dalla lunga durata fino a 3 anni. Dotata di un allarme potentissimo e la possibilità di trovare il vostro telefono anche se in modalità silenziosa, questa card per lo smart track diventa un must-have per non perdere mai di vista ciò che contate di più.

Smart tracker Eufy Security, chi dovrebbe acquistarla?

Realizzata per avere le dimensioni di una carta di credito, l'Eufy Security è una card tecnologicamente avanzata che, sostanzialmente, permette di tracciare qualsiasi oggetto in cui sia inserita o associata, ben chiaro che il suo particolare formato è pensato affinché questo dispositivo possa essere inserito all'interno di un portafoglio.

Dotata di compatibilità con l'app Dov'è di Apple, è consigliata agli utenti iOS. Gli utenti possono inoltre avvalersi della clip metallica inclusa per agganciare la SmartTrack Card dove preferiscono, rendendola un accessorio versatile adatto a qualsiasi esigenza. Che si tratti di tenerla nel portafoglio o di attaccarla alle chiavi, la facilità di aggancio consente di sfruttare al massimo le potenzialità della Card.

La possibilità di far squillare il telefono anche in modalità silenziosa con un semplice doppio tocco su questo dispositivo, unita alla capacità di condividere la posizione degli oggetti con amici e familiari, rende l'Eufy Security SmartTrack Card una scelta eccellente per chiunque voglia evitare lo stress derivante dalla perdita degli oggetti più utilizzati, garantendosi così una maggiore serenità nella vita quotidiana.

