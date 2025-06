Eureka J15 Max Ultra: la pulizia del futuro è già arrivata

Eureka, marchio storico nel settore della pulizia domestica con oltre un secolo di innovazioni alle spalle, ha svelato il suo nuovo fiore all’occhiello: il robot aspirapolvere J15 Max Ultra. La versione Eureka J15 Pro Ultra aveva ottenuto ottimi risultati nelle recensioni dello scorso anno e Eureka J15 Max Ultra rappresenta un notevole miglioramento grazie a tecnologie capaci di adattarsi in modo intelligente a ogni tipo di ambiente e offrendo vantaggi “doppi” in ogni funzionalità chiave. Fondata nel 1909 a Detroit, Eureka è da sempre sinonimo di qualità e affidabilità. Nel corso di oltre cento anni, il brand ha saputo evolversi mantenendo intatta la propria identità, passando dagli aspirapolvere verticali ai modelli cordless, fino ad arrivare ai più recenti robot intelligenti. Eureka J15 Max Ultra rappresenta l’apice di questa evoluzione: un concentrato di esperienza, innovazione e attenzione alle esigenze reali degli utenti.

IntelliView AI 2.0: il riconoscimento dei liquidi trasparenti

Il vero punto di forza del J15 Max Ultra è rappresentato dalla nuova tecnologia IntelliView AI 2.0, un'evoluzione sostanziale rispetto alla prima generazione introdotta con il modello J15 Pro Ultra. Già in grado di riconoscere oltre 150 oggetti e adattare la modalità di pulizia in base al tipo di sporco, la versione originale segnava un importante traguardo. Il nuovo sistema affronta e risolve, però, una criticità finora trascurata: il rilevamento dei liquidi trasparenti. Le fuoriuscite d’acqua su superfici chiare rappresentano una sfida concreta per i robot aspirapolvere, che spesso si affidano a sensori RGB tradizionali. Questi sensori sono fortemente influenzati dalle condizioni di luce ambientale e hanno problemi a distinguere l’acqua trasparente dal pavimento. Per superare questo limite, Eureka ha integrato nel J15 Max Ultra un sistema visivo avanzato composto da una fotocamera FHD ad alta definizione e da una tecnologia a infrarossi proprietaria. Questo consente al robot di acquisire in tempo reale due immagini complementari: una a colori ad alta risoluzione, che restituisce forma e dettaglio degli oggetti, e una a infrarossi, meno influenzata dall’illuminazione esterna. Grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale di nuova generazione, il robot è in grado di analizzare le differenze sottili di riflessione e texture sulle superfici, identificando con precisione anche le macchie liquide invisibili a occhio nudo. Un risultato che migliora l’efficienza della pulizia e previene la diffusione dei liquidi e potenziali danni ai pavimenti.

Riconoscimento delle superfici

Il cuore del sistema IntelliView AI 2.0 si fonda su un’intelligenza artificiale addestrata con milioni di immagini e scenari reali, che consente al J15 Max Ultra di riconoscere non solo liquidi trasparenti, ma anche tappeti e superfici domestiche. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla qualità del sensore FHD, che migliora la registrazione visiva e abilita funzionalità come la scansione dell’ambiente domestico alla ricerca degli animali, con la possibilità di scattare fotografie in tempo reale. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata da chi desidera monitorare i propri amici a quattro zampe anche quando non è in casa, offrendo un aggiuntivo livello di controllo e di sicurezza.

Pulizia per ogni angolo e bordo

Oltre all’avanzata tecnologia di rilevamento, il J15 Max Ultra si distingue per un sistema di pulizia estremamente preciso, in grado di raggiungere anche le aree più difficili. Merito del doppio sistema di estensione automatica, composto da ScrubExtend per il mocio e SweepExtend per la spazzola laterale, che consente al robot di estendere in modo intelligente gli strumenti di pulizia quando rileva bordi, angoli o zone strette. Questa soluzione assicura una copertura completa e uniforme, evitando di trascurare anche il più piccolo spazio. Una caratteristica particolarmente utile in ambienti pieni di mobili o con superfici irregolari, dove la precisione fa la differenza tra una pulizia standard e un’igiene davvero profonda.

Aspirazione potente e superamento degli ostacoli

Dal punto di vista tecnico, il J15 Max Ultra vanta una potenza di aspirazione di 22.000 Pa (il doppio dello standard di mercato che si aggira tra gli 8.000 e i 10.000 Pa), per rimuovere sporco e polvere anche nelle fessure dei pavimenti e nei tappeti più spessi. Questa forza aspirante elevata offre risultati eccellenti su ogni tipo di superficie, dai tappeti ai pavimenti duri. In aggiunta, la tecnologia Allroad consente al robot di superare ostacoli e dislivelli con facilità. Rispetto ai robot tradizionali che superano ostacoli fino a 2,2 cm, il J15 Max Ultra riesce a salire su soglie doppie, fino a 4,5 cm, affrontando con disinvoltura tappeti, gradini e cambi di superficie. Questa caratteristica evita blocchi o interruzioni durante la pulizia, assicurando un’operatività fluida e senza pause, anche in case complesse o con molte stanze.

Doppio sistema anti-groviglio

Il J15 Max Ultra si distingue anche per le sue soluzioni studiate per garantire efficienza e praticità. Sia la spazzola principale che quella laterale sono state progettate con tecnologie per prevenire in modo efficace il groviglio di capelli e peli, uno dei problemi più comuni nei robot aspirapolvere tradizionali. La spazzola principale è dotata di un sistema di auto-pulizia intelligente che si attiva automaticamente al termine di ogni ciclo, quando il robot torna alla base. In quel momento, le lame ad alta densità FlexiRazor entrano in azione con una velocità di 400 tagli al minuto, rimuovendo in modo rapido ed efficace i grovigli di capelli e peli. Questo permette alla spazzola principale di restare sempre pulita e performante, senza bisogno di interventi manuali. La spazzola laterale DragonClaw adotta un esclusivo design a V che, sfruttando la forza centrifuga generata dalla rotazione, riesce a districare i capelli prima di trasformarsi in nodi. Questa soluzione consente una pulizia più fluida e continua, superando i limiti delle tradizionali spazzole a Y, che tendono a catturare i capelli e formare intrecci difficili da rimuovere manualmente.

Doppio sistema di auto-pulizia

Il mocio oscillante ScrubExtend esercita una pressione costante e uniforme sulle superfici, garantendo una pulizia profonda e accurata anche sulle macchie più ostinate e difficili da rimuovere. Grazie al suo movimento, riesce a trattare con efficacia anche le aree più delicate senza danneggiare i materiali. La stazione di base, oltre a lavare il panno ad alta temperatura e ad asciugarlo con aria calda, è dotata di un sistema di autopulizia intelligente. Un raschietto integrato si occupa di rimuovere automaticamente i residui accumulati nella vaschetta dopo ogni ciclo di pulizia. Questo meccanismo evita la formazione di cattivi odori e assicura un panno sempre lavato con acqua pulita, mantenendo così la massima igiene e performance costanti nel tempo.

Disponibilità e prezzi dell'Eureka J15 Max Ultra e Eureka J15 Ultra

Eureka J15 Max Ultra è disponibile su Amazon a 999,99€. Per chi cerca un’opzione più accessibile, Eureka ha lanciato il modello base J15 Ultra, dotato di caratteristiche di punta dei modelli top di gamma, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Offre tecnologia Mop Extension per una pulizia completa, tecnologia FlexiRazor per il taglio dei capelli che elimina fino al 99% dei grovigli, aspirazione potente fino a 19.000 Pa e IntelliView AI Object Detection, migliorata con numerosi aggiornamenti per una maggiore affidabilità. Lo trovate disponibile al prezzo consigliato di 799€ su MediaWorld.