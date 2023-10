Ferrari adesso accetta pagamenti in cryptovalute

Chiunque sia in possesso di una considerevole quantità di criptovalute può ora utilizzarla per acquistare una Ferrari negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Reuters, il rinomato produttore di automobili di lusso sta collaborando con BitPay (un fornitore di servizi di pagamento bitcoin) per accettare bitcoin, ether e USDC come forme di pagamento per gli acquisti negli Stati Uniti, a seguito di richieste espresse dai clienti. Si prevede che questa opzione si estenderà all'Europa all'inizio del 2024, seguita da altre regioni.

È importante notare che non sono previsti costi aggiuntivi, fee o commissioni, per coloro che scelgono di effettuare pagamenti con criptovalute. Come ha dichiarato Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer di Ferrari, a Reuters, BitPay si occuperà di convertire tali pagamenti nella valuta tradizionale al momento della transazione, al fine di evitare i rischi legati alla volatilità delle criptovalute. Galliera ha sottolineato che questa iniziativa aiuterà l'azienda a raggiungere "persone che non sono necessariamente nostri clienti, ma che potrebbero permettersi una Ferrari".

Tuttavia, va notato che la decisione di accettare criptovalute può sembrare in controtendenza rispetto all'obiettivo di Ferrari di adottare pratiche più sostenibili e ridurre l'impatto ambientale. Galliera ha risposto a questa preoccupazione citando i progressi recenti nella riduzione dell'impronta di carbonio delle criptovalute, come l'incremento dell'uso di fonti di energia rinnovabile e ha enfatizzato che l'impegno dell'azienda a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2030 lungo tutta la catena del valore rimane invariato.