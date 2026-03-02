Al Mobile World Congress 2026, Anker Innovations ha scelto Barcellona come palcoscenico per svelare la sua ultima proposta nel settore audio consumer. Tra i prodotti presentati durante la fiera tecnologica più importante al mondo per la telefonia mobile, spiccano le nuove cuffie Soundcore Space 2, sviluppate dal brand audio e video del gruppo. Si tratta di un dispositivo pensato per rispondere alle esigenze di chi trascorre molte ore in viaggio o in ambienti rumorosi, con un'attenzione particolare all'equilibrio tra prestazioni tecniche e usabilità quotidiana.

Il cuore del progetto è un sistema di cancellazione del rumore a 4 stadi, ottimizzato specificamente per le basse frequenze. Chi ha esperienza di lunghi voli intercontinentali sa bene quanto il ronzio costante dei motori possa risultare logorante: è proprio questo tipo di rumore che le Space 2 si propongono di attenuare in modo efficace. Un'impostazione tecnica che rivela chiaramente il target di riferimento immaginato dai progettisti: il viaggiatore frequente, il pendolare, chi usa le cuffie come scudo acustico nel caos urbano.

Cinquanta ore di autonomia con la cancellazione del rumore attiva: un primato difficile da ignorare.

Sul fronte dell'autonomia, i numeri dichiarati sono tra i più generosi della categoria. Le Space 2 garantiscono fino a 50 ore di ascolto con il sistema ANC attivo, che salgono a 70 ore quando la cancellazione del rumore viene disattivata. Per chi si trova a corto di batteria prima di un viaggio, è prevista una funzione di ricarica rapida: cinque minuti di collegamento alla presa sono sufficienti per ottenere altre quattro ore di autonomia, un dettaglio pratico che può fare la differenza nei momenti meno opportuni.

Il comfort per sessioni di ascolto prolungate è stato affrontato attraverso un design ergonomico che prevede cuscinetti in memory foam, il materiale a memoria di forma noto per adattarsi alla forma dell'orecchio riducendo la pressione anche dopo ore di utilizzo. Anker ha inoltre lavorato sulla qualità delle chiamate, elemento spesso trascurato in questa fascia di mercato, puntando a garantire una voce nitida anche in contesti acustici difficili.

Le Soundcore Space 2 saranno disponibili in tre colorazioni — Linen White, Jet Black e Seafoam Green — con una palette che strizza l'occhio alle tendenze estetiche attuali, dove il verde acqua e i toni neutri dominano il design degli accessori tech. Il prezzo di lancio è fissato a 129,99 euro per il mercato dell'Unione Europea, con distribuzione attraverso Amazon e il sito ufficiale Soundcore.com. Una collocazione di prezzo che posiziona il prodotto nella fascia medio-alta accessibile, in diretta concorrenza con proposte consolidate di brand come Sony e Jabra.