Il Black Friday sta per concludersi, ma non è troppo tardi per approfittare delle ultime opportunità. Da Comet, infatti, l’evento continua fino al 1 dicembre, offrendovi la possibilità di dare libero sfogo alla vostra creatività e portare a casa prodotti tecnologici di qualità a prezzi straordinari. Questo è il momento ideale per aggiornare i vostri dispositivi o anticipare i regali di Natale senza stress.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Un voucher extra di 20€ per i vostri acquisti

In questi ultimi giorni, Comet vi offre un incentivo in più: utilizzando il coupon BF31125, potrete ottenere 20€ di sconto aggiuntivo su una spesa minima di 199€. Ricordate però che per accedere a questa promozione è necessario essere registrati al sito. Un piccolo gesto che vi permetterà di risparmiare ancora di più sui prodotti che desiderate.

Non solo sconti extra: tra le offerte più interessanti del web, Comet propone il Galaxy S25 Ultra a un prezzo incredibile, inferiore agli 800€. Una occasione unica per chi desidera uno smartphone di fascia alta senza spendere una fortuna. Questa promozione rende Comet uno dei migliori punti di riferimento per chi cerca tecnologia di qualità a prezzi competitivi.

Il tempo stringe e il Black Friday di Comet si avvicina alla chiusura. Vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire le offerte disponibili, dai dispositivi più innovativi ai gadget più utili per la vita quotidiana. Registratevi al sito, utilizzate il coupon e rendete la vostra esperienza di shopping online ancora più conveniente e soddisfacente. Non c’è momento migliore per accendere la vostra creatività con Comet.

