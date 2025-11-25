La casa più sicura con le offerte Reolink: tutte le promo del Black Friday

Il vero Black Friday di Amazon è cominciato e Reolink lancia le promo più ricche dell’anno, con sconti fino al 50% su alcune tra le videocamere di sicurezza più avanzate del brand. Fino al 1° dicembre, gli utenti possono approfittare di prezzi imperdibili su Amazon (ma anche sul sito ufficiale), scegliendo tra soluzioni a batteria, sistemi PoE, videocamere smart AI e modelli a prova di intemperie.

Ecco le offerte di questa edizione da non lasciarsi scappare!

Elite Floodlight WiFi

Elite Floodlight WiFi rappresenta una delle soluzioni più complete della linea Reolink per chi desidera unire illuminazione potente e sorveglianza avanzata. La videocamera offre una qualità d’immagine UHD e una visione panoramica a 180°, ideale per monitorare aree esterne anche molto estese. I due fari da 3000 lumen garantiscono riprese luminose e nitide anche in condizioni di scarsa visibilità, rendendola perfetta per ingressi, cortili o zone buie.

Un elemento distintivo è l’integrazione della tecnologia ReoNeura AI, progettata per portare la ricerca video intelligente direttamente nella videocamera. Questa funzionalità (in versione beta) consente agli utenti di filtrare rapidamente le registrazioni e trovare gli eventi rilevanti in pochi secondi tramite l’app Reolink, migliorando l’esperienza d’uso.

Prodotto in caricamento

Argus PT Ultra con pannello solare

Argus PT Ultra è pensata per chi desidera una soluzione di videosorveglianza completamente autonoma e sostenibile. Grazie alla batteria ricaricabile e al supporto per pannello solare, garantisce un funzionamento continuativo senza necessità di cablaggi o interventi frequenti. La risoluzione 4K e i faretti integrati permettono di registrare immagini a colori anche durante le ore notturne, mantenendo alta la qualità e la nitidezza delle riprese.

La videocamera offre una copertura totale grazie alla rotazione di 355° e all’inclinazione di 140°, eliminando i punti ciechi e offrendo un monitoraggio flessibile dell’ambiente. Il rilevamento smart di persone, veicoli e animali domestici assicura notifiche precise e realmente utili, rendendola ideale per giardini, ingressi e aree isolate.

Prodotto in caricamento

TrackMix PoE

TrackMix PoE è una videocamera innovativa grazie al suo sistema a doppio obiettivo, che permette di visualizzare contemporaneamente una panoramica grandangolare e un’inquadratura ravvicinata sullo stesso schermo. Questa caratteristica consente di monitorare l’intera area mantenendo allo stesso tempo un’attenzione costante sui dettagli, rendendola ideale per contesti residenziali e commerciali.

La videocamera è dotata di zoom ibrido 6x, pan & tilt automatico e tracking intelligente del movimento. Al rilevamento di un soggetto, la videocamera segue l’azione in tempo reale e registra soltanto gli eventi più rilevanti grazie al riconoscimento AI di persone, veicoli e animali. Una soluzione versatile che aumenta drasticamente l’efficacia della sorveglianza.