Illuminazione da rivedere? SwitchBot ha due sistemi in offerta Black Friday

Quando si parla di SwitchBot, il pensiero corre subito a serrature smart, sensori di presenza, tende automatiche e a tutto ciò che rende una casa più intelligente. Ma per questo Black Friday il brand ha deciso di sorprendere, mostrando che l’innovazione può (e deve) essere anche semplice, immediata e soprattutto alla portata di tutti. Niente installazioni complicate, niente configurazioni infinite: solo dispositivi plug-and-play che elevano l’atmosfera di casa con il minimo sforzo. E tra le proposte più interessanti troviamo due prodotti molto diversi tra loro, ma accomunati dalla stessa filosofia: la lampada da terra SwitchBot Matter RGBICWW e la lampada scalda candela smart. Inoltre, nella pagina di Amazon dedicata a SwitchBot potete trovare tanti altri articoli scontati fino al 50%.

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Lampada da terra SwitchBot: l’illuminazione che si adatta a tutto

Uno dei punti forti di questa lampada è la compatibilità con Matter. Questo non è solo un dettaglio tecnico: significa che può parlare con Apple Home, Alexa, Google Assistant e molti altri ecosistemi, senza la classica giungla di app e protocolli. Serve solo un hub certificato Matter (come una Apple TV o un Google Nest) e sei pronto a controllarla con la voce, dallo smartphone o tramite l’app SwitchBot. Anche chi non ha mai messo mano a una smart home può configurarla in pochi minuti.

Dal punto di vista dell’illuminazione, questa lampada dà il meglio di sé grazie al sistema RGBICWW a controllo di pixel. Tradotto: colori più profondi, transizioni fluide e un livello di personalizzazione che raramente si vede su un prodotto consumer. La dimmerazione va dall’1 al 100%, la temperatura colore spazia da un caldo 2700K a un freddo 6500K, e la luminosità massima di 1200 lumen permette di usarla sia come lampada decorativa sia come fonte principale in una stanza. Una vera camaleonte della luce.

Uno degli aspetti più divertenti è la sua versatilità nell’installazione. Può essere posizionata verticalmente, elegante e minimalista, perfetta per il salotto o lo studio. Oppure orizzontalmente, nascosta dietro un mobile o sotto un pensile, per creare una luce indiretta che modifica radicalmente l’atmosfera senza farsi notare. E quando arriva il momento di sperimentare, ecco le 16 milioni di combinazioni colore, 26 preset dinamici e 8 effetti con scene preimpostate. Bastano pochi tap per trasformare la stanza in un cinema domestico, una gaming room o un angolo rilassante per la sera.

Infine, la modalità musicale completa l’esperienza: la lampada reagisce alla musica in tempo reale, perfetta per feste, sessioni di gioco o semplicemente per dare un tocco di vitalità al salotto. Essendo parte dell’ecosistema SwitchBot, si può sincronizzare con altre luci, come la Striscia LED RGBICWW, per creare un’illuminazione coordinata in tutta la casa. Smart, facile, immediata: davvero a prova di chiunque.

Prodotto in caricamento

Lampada scalda candela smart

Se la lampada di prima rappresenta l’innovazione nell’illuminazione, questa è invece il perfetto esempio di come SwitchBot stia ampliando la smart home verso nuove categorie. È la prima al mondo ad essere smart, ossia controllabile con smartphone e voce. Un prodotto così semplice nell’uso che sembra quasi strano non esistesse prima.

Il funzionamento è immediato: scalda la candela dall’alto, sciogliendo la cera senza fiamma e senza fumo, in modo più sicuro rispetto ai classici brucia-candele. È compatibile con la maggior parte delle candele con diametro fino a 9,5 cm e altezza fino a 14 cm (che si tratti di cera tradizionale, cera di soia o miscele con oli essenziali). Un modo nuovo per godersi le fragranze in modo uniforme e costante, senza rischio e senza residui.

Naturalmente, anche qui torna il supporto a Matter. La lampada scalda candela può essere integrata in Apple Casa o negli altri ecosistemi smart più diffusi, rendendo possibile controllare intensità luminosa (dall’1% al 100%), timer, accensioni programmate e persino la potenza dell’erogazione della fragranza direttamente dal telefono. Puoi far partire il profumo al risveglio, impostare l’aroma rilassante per la sera o farlo spegnere automaticamente quando esci di casa.

Il design è semplice, elegante e minimalista. In metallo resistente, senza fiamma e senza vetro, si integra in qualsiasi ambiente (dalla camera da letto al soggiorno, fino allo studio). È anche un’idea regalo perfetta per chi ama candele o profumatori ma vuole qualcosa di più moderno, sicuro e raffinato.

Come tutti i prodotti SwitchBot, anche qui entra in gioco l’ecosistema: combinata con sensori di presenza, strisce LED o tende motorizzate, può diventare parte di routine automatiche che trasformano completamente l’atmosfera di casa. Basta un tocco, una scena automatica o un comando vocale per creare un ambiente rilassante, romantico o profumato per il rientro serale.