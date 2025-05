Fire TV Soundbar: audio 3D virtuale a un prezzo accessibile

Amazon ha ufficialmente introdotto sul mercato italiano la sua linea di soundbar: si tratta di due nuovi dispositivi, Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus, che rappresentano un'alternativa accessibile per chi desidera migliorare l'esperienza sonora casalinga senza ricorrere a costosi sistemi home theater.

Le soundbar di Amazon si distinguono per la facilità di configurazione e per la compatibilità con i dispositivi Fire TV già esistenti (come questa OMNI QLED da 43 pollici), eliminando la necessità di gestire telecomandi multipli. La versione standard, con i suoi 60 cm di lunghezza, punta a un pubblico che cerca un miglioramento sostanziale rispetto agli altoparlanti integrati nei televisori, mentre la Plus, più sofisticata e lunga 94 cm, si rivolge a chi desidera un'esperienza audio più raffinata con supporto per tecnologie avanzate come Dolby Atmos.

"Siamo entusiasti di portare la nostra linea Fire TV Soundbar in Italia", ha dichiarato Emma Gilmartin, Director di Fire TV Europe. "Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus offrono un audio di alta qualità a un prezzo accessibile, garantendo ai nostri clienti italiani un'esperienza di intrattenimento ancora più immersiva, grazie a un suono avvolgente che trasforma la fruizione dei loro programmi e film preferiti".

La soundbar base si presenta come un dispositivo a due canali che produce un audio virtuale tridimensionale, supportando tecnologie come DTS Virtual:X e Dolby Audio. La sua versatilità si estende oltre la visione televisiva, permettendo la connessione via Bluetooth con smartphone, tablet e altri dispositivi di streaming compatibili per l'ascolto di musica o podcast. Interessante è anche la funzionalità Fire TV Ready, che consente agli utenti già in possesso di dispositivi Fire TV di utilizzare il telecomando esistente per controllare sia Fire TV che il volume e l'accensione della soundbar.

La Fire TV Soundbar Plus eleva ulteriormente l'esperienza d'ascolto con una configurazione a 3.1 canali che supporta tecnologie audio avanzate come Dolby Atmos e DTS:X. Questa versione premium non si limita a produrre un suono più potente, ma offre anche una gamma di frequenze più ampia e una migliore definizione del suono, catturando dettagli sonori che vanno dai dialoghi più sommessi alle esplosioni più fragorose.

Una caratteristica distintiva della Plus sono le quattro modalità di ascolto preimpostate - Film, Musica, Sport e Notte - ciascuna ottimizzata per un tipo specifico di contenuto. In particolare, la modalità Notte rappresenta una soluzione pratica per chi desidera godersi film o programmi TV in tarda serata senza disturbare familiari o vicini, riducendo i bassi più profondi ma mantenendo la chiarezza dei dialoghi.

A questo proposito, vale la pena menzionare anche la presenza dell'impostazione Dialogue Enhancer, poiché risponde a un problema comune tra gli spettatori: la difficoltà di comprendere i dialoghi nei film e nelle serie TV moderne, spesso mixati privilegiando effetti sonori e musica. Questa funzione permette di migliorare selettivamente la chiarezza delle voci, senza dover aumentare il volume generale.

Entrambi i modelli puntano sulla facilità di installazione, un fattore cruciale per conquistare un pubblico ampio. La configurazione della Fire TV Soundbar Plus, ad esempio, richiede semplicemente di collegare il cavo HDMI incluso alla porta HDMI ARC/eARC del televisore. I prodotti sono già disponibili all'acquisto a un prezzo di 109,99€ e 214,99€, rispettivamente per il modello base e per quello Plus.