Friggitrice COSORI Turbo Blaze 6L: SUPER sconto del 24% per una cucina sana e gustosa!

La Friggitrice COSORI Turbo Blaze 6L è disponibile a 129,99€ invece di 169,99€, con uno sconto del 24%. Questo gioiello tecnologico vi permette di cucinare con il 95% di olio in meno grazie al potente motore DC e alle 5 velocità della ventola Turbo. Con 9 funzioni di cottura e temperatura regolabile fino a 230°C, sostituisce numerosi elettrodomestici occupando poco spazio. Silenziosa, efficiente e completa di 110 ricette per ispirare le vostre creazioni culinarie!

Friggitrice ad Aria COSORI Turbo Blaze da 6L, chi dovrebbe acquistarla?

La friggitrice ad aria COSORI Turbo Blaze 6L è l'alleato perfetto per le famiglie attente alla salute che non vogliono rinunciare al gusto. Con la sua tecnologia avanzata e il potente motore DC, vi permette di preparare piatti deliziosi risparmiando fino al 95% di olio, ideale per chi desidera mantenere uno stile di vita sano senza sacrificare la croccantezza dei cibi fritti. La sua capienza di 6 litri è studiata per servire 3-5 persone, mentre le 9 funzioni di cottura e la temperatura regolabile vi consentono di sostituire numerosi elettrodomestici, risparmiando spazio e denaro.

Per gli appassionati di cucina che cercano versatilità, questa friggitrice ad aria rappresenta una soluzione eccellente. Il motore DC rende la cottura più rapida del 46% rispetto ai modelli tradizionali, con un risparmio energetico del 64% - perfetto per chi ha poco tempo ma non vuole compromettere la qualità dei pasti. Il funzionamento silenzioso sotto i 51 dB la rende ideale anche per le case condivise o per preparare la colazione senza disturbare nessuno. Con 30 ricette incluse più altre 87 disponibili nell'app, è la scelta ottimale per chi vuole esplorare nuove preparazioni con un unico elettrodomestico compatto ma potente.

La Friggitrice COSORI Turbo Blaze 6L rappresenta l'evoluzione della cottura senza olio con il suo motore DC all'avanguardia e ventola a 5 velocità. Con 9 funzioni di cottura e temperature da 30°C a 230°C, sostituisce efficacemente diversi elettrodomestici: dalla griglia al tostapane, dall'essiccatore alla yogurtiera. Il cestello da 6L, capace di ospitare un pollo intero, garantisce versatilità in una struttura sorprendentemente compatta. Straordinariamente silenziosa, con soli 51 dB, vi permette di cucinare senza disturbare.

Attualmente disponibile a 129,99€ invece di 169,99€, la COSORI Turbo Blaze rappresenta un investimento intelligente per chi desidera un'alimentazione più sana senza rinunciare al gusto. Il risparmio energetico del 64% e la cottura più rapida del 46% rispetto alle friggitrici tradizionali la rendono economica nel lungo periodo. Con il ricettario incluso e la garanzia di 2 anni, è la scelta ideale per rivoluzionare il vostro modo di cucinare.

