Fujifilm INSTAX WIDE 400 | Recensione

Da anni ormai si assiste a un rinnovato interesse per l’analogico, che sia legato a un fattore di detox dalla tecnologia o più semplicemente per tornare a toccare con mano gli oggetti della nostra quotidianità, riappropriandoci di abitudini di condivisione desuete, e dando più valore a una singola immagine e non alle tante che talvolta, pure annoiati, scattiamo ogni giorno in maniera ridondante.

Si inserisce proprio in un discorso di questo tipo la nuova fotocamera istantanea analogica di Fujifilm, INSTAX WIDE 400, disponibile dal 19 luglio sul mercato, in una colorazione tenue, verde salvia.

La fotocamera è stata pensata per catturare le immagini paesaggistiche, quindi lasciando momentaneamente da parte il selfie-centrismo che caratterizza i nostri giorni. Il mondo circostante la fa da padrone, recuperando il nostro contatto con la spazialità. L’indicazione “Wide” rivela la natura del suo utilizzo pensato per ampie vedute e in contrapposizione al formato verticale delle INSTAX MINI. Quindi l’immagine che ci verrà restituita post scatto, sarà orientata orizzontalmente, in un rapporto di 16:9.

Quindi, la nuova arrivata in casa Fujifilm INSTAX risponde all’esigenza di coloro che vogliono dare un tocco rétro alle proprie fotografie, accumulando ricordi tangibili e “sfogliabili”, in accordo con gli amanti dell’avventura, dei paesaggi, dei viaggi e, perché no, anche del periodo di ferie estive, dove è più facile, sia al mare che in montagna, con l’ampia luce, catturare delle istantanee perfette. La macchina, inoltre, è molto attenzionata dal pubblico giovanile, sempre più votato a un recupero vintage e tattile di alcuni prodotti del passato.

L’abbiamo potuta testare in anteprima sui Navigli, a Milano, in un percorso in battello, che ci ha portati a scoprire lati nascosti della city, e di cui potete vedere nel prosieguo della recensione alcuni scatti.

Ma andiamo nel dettaglio.

Caratteristiche tecniche

Dal design semplice e funzionale, la fotocamera INSTAX WIDE 400, di dimensioni ‎9,8 x 16,2 x 12,3 cm per 616 gr di peso, è dotata di un ampio obiettivo grandangolare e di un timer automatico, per organizzare al meglio l’inquadratura, anche nell’ottica di scattare le care vecchie foto di gruppo con alle spalle paesaggi mozzafiato. Il timer viene azionato con l’ausilio di una levetta, posta sulla parte anteriore del corpo macchina, e si possono selezionare fino a 10 secondi, scanditi da una luce LED in sequenza e da un segnale sonoro, che si attivano al rilascio del pulsante di scatto e che si spengono uno a uno, con un intervallo di 2 secondi.

L’utilizzo è semplicissimo e continua la lunga tradizione delle fotocamere istantanee di Fujifilm. Vi basterà, infatti, posizionare la mano sull’obiettivo e ruotarlo per l’accensione. L’obiettivo si disporrà sulla prima messa a fuoco automatica prevista (0,9-3m). Questo movimento vi permetterà anche di modificare la ghiera verso un secondo parametro automatico, passando così alla modalità paesaggio, indicata per imprimere sulla pellicola scenari con distanza superiore ai 3 metri. Non solo esposizione automatica, ma anche controllo automatico del flash.

Una volta selezionata la messa a fuoco, non dovrete fare altro che premere il pulsante di scatto, rilasciarlo, e il fotogramma impresso sulla pellicola farà capolino al di fuori della fotocamera, dando vita al rituale dell’attesa. Dopo pochissimi secondi, ecco impressa l'immagine.

Ma non è tutto: è possibile scattare dei primi piani, utilizzando l’obiettivo preposto, che cattura immagini a una distanza di 40 cm, realizzando pregevoli foto macro. L’obiettivo stesso è dotato anche di un piccolo specchietto, utilizzabile se volete per scattare selfie di gruppo o selfie con paesaggio annesso.

Inoltre, INSTAX WIDE 400 viene fornita di un accessorio per l'angolazione, che permette di scegliere tra due opzioni di altezza per trovare l’angolo di ripresa ottimale, senza bisogno di servirsi di un treppiede.

Ovviamente la fotocamera è compatibile con la pellicola in formato INSTAX WIDE, facilmente reperibile online. Il cambio pellicola all’interno del corpo macchina avviene con estrema immediatezza, grazie a un’apertura facilitata e automatica sul retro.

È possibile dotarsi di una custodia per il trasporto, sempre in colorazione verde salvia, disponibile a parte e a un costo di 29,90€, molto comoda per riparare la macchina da intemperie, tocchi accidentali e cadute. Inoltre, la fotocamera è compatibile con i cavalletti.

Tenete presente che la fotocamera ha già un peso non indifferente (616 gr) e che quindi è più indicata per gite fuori porta senza troppi zaini e borse al seguito, in modo che ci si concentri più sulla cristallizzazione di un momento. È perfetta se lo scopo della vostra gita è fotografare; lo è meno se rischiate di stare in giro per molte ore senza fermarvi o comunque dovrete calcolare il peso del trasporto per tutto il periodo di permanenza in movimento.

Conclusioni

La fotocamera istantanea analogica di Fujifilm, INSTAX WIDE 400, è adatta per chi si vuole dedicare interamente alla fotografia paesaggistica, staccando momentaneamente la spina da un mondo sempre interconnesso. Consigliata ai giovani anche per avvicinarsi a un recente passato e a coloro che vogliono avvalersi di un ottimo supporto durante viaggi e gite, a patto che siano consci del peso non proprio piuma del prodotto. Inoltre, INSTAX WIDE 400 permette di scattare istantanee di gruppo, ricordi di estremo valore rispetto al continuo fagocitare di immagini a cui siamo sottoposti ogni giorno.

Fujifilm INSTAX WIDE 400 è disponibile al pubblico a un costo di 159,99€, IVA inclusa.