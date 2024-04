Gmail per i suoi 20 anni si regala un nuovo filtro antispam, casella finalmente pulita?

Google ha celebrato il ventesimo anniversario di Gmail con il lancio di diverse nuove funzionalità e strumenti di sicurezza. Tra queste vi è una serie di aggiornamenti focalizzati sulla sicurezza, mirati a migliorare la protezione degli utenti, specialmente per gli account aziendali.

In particolare, tra le novità ci sono nuove regole per le organizzazioni che vogliono inviare email di massa e un potenziamento della protezione contro lo spam, insieme all'introduzione obbligatoria di opzioni di disiscrizione con un solo clic.

Le nuove regole per la protezione contro lo spam di Gmail, annunciate per la prima volta nell'ottobre 2023, entreranno in vigore questo mese (aprile 2024). Queste normative richiedono ai "mittenti in blocco" - coloro che mirano a inviare circa 5.000 o più email a indirizzi Gmail entro 24 ore - di autenticare le proprie email e di mantenere un tasso di spam inferiore allo 0,3%.

Le aziende devono anche garantire che i loro indirizzi "Da" non fingano di provenire da Gmail e offrire un pulsante di disiscrizione con un solo clic; se un utente fa clic su di esso, devono rispondere alla richiesta entro due giorni.

Google ha dichiarato che la non conformità sarà affrontata severamente, con i trasgressori che potrebbero vedere le loro email respinte o indirizzate direttamente alle cartelle spam.

"Inizieremo a respingere il traffico non conforme a partire da aprile 2024. Il rifiuto sarà graduale e riguarderà solo il traffico non conforme. Raccomandiamo vivamente ai mittenti di utilizzare il periodo di applicazione temporanea degli errori per apportare eventuali modifiche necessarie per diventare conformi."

Secondo quanto riportato da Google in un post di supporto che illustra i cambiamenti, i mittenti in blocco che non soddisfano i requisiti inizieranno a ricevere errori temporanei con codici di errore su una piccola parte dei messaggi che non soddisfano i requisiti.