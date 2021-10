Goldman Sachs promuove la finanza decentralizzata

DeFi (finanza decentralizzata) è più facile da accedere per le popolazioni sottobancarie e fornisce insediamenti più rapidi per gli utenti, ma è ancora un lavoro in corso con difetti come hack, bug e “truffe definitive”: questo sostanzialmente ha detto il rapporto di Zach Pandl, co-responsabile della strategia di cambio per Goldman Sachs Research, e Isabella Rosenberg, analista dei cambi presso Goldman Sachs.

Ulteriori differenze strutturali e vantaggi per DeFi includono prodotti unici, ritmo più veloce di innovazione, maggiore trasparenza, maggiore efficienza e pagamenti transfrontalieri a basso costo. Tutti questi fattori continueranno a creare sfide per la comunità DeFi mentre affronta venti contrari da parte dei responsabili politici preoccupati per la protezione dei consumatori, afferma il rapporto.

Photo credit - depositphotos.com

Indipendentemente da ciò, la narrativa intorno a DeFi si è spostata dal fatto che questi prodotti decentralizzati possano funzionare o meno a come possono continuare a crescere e scalare, hanno detto. “Il mercato DeFi si è espanso drasticamente dalla metà del 2020 – circa 10 volte sulla misura di riepilogo più comune”, secondo il rapporto. Da quando l’industria DeFi è esplosa, il valore totale bloccato è aumentato del 900% da meno di 10 miliardi di dollari durante la prima metà del 2020 a quasi 100 miliardi di dollari di oggi.

La crescita probabilmente è un prodotto del rendimento e anche l’attività speculativa probabilmente gioca un ruolo, hanno scritto. “Ma l’adozione da parte degli utenti può anche riguardare tendenze di più lunga durata, tra cui la digitalizzazione, la globalizzazione e il declino della fiducia nelle istituzioni centralizzate”, hanno affermato gli analisti di Goldman Sachs.

Nel complesso, le innovazioni in DeFi mostrano un potenziale di adozione e interruzione nei sistemi finanziari esistenti, hanno affermato. “Dimostrano anche un caso d’uso convincente per blockchain e tecnologia di criptovaluta che dovrebbe aiutare a supportare le valutazioni di mercato per questi asset nel tempo”, hanno aggiunto ancora i due analisti.