Il Black Friday 2025 ha visto un protagonista assoluto nella categoria dei robot tagliaerba: il Segway Navimow i105, che durante le giornate di sconto su Amazon è riuscito a entrare nella Top 3 dei modelli più venduti. Un risultato sorprendente ma del tutto meritato, frutto di due fattori decisivi: un’offerta aggressiva e la qualità di un robot che, già da tempo, è considerato uno dei migliori della sua fascia.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

Fino al 1° dicembre 2025, rappresenta la migliore occasione dell’anno per acquistare l’i105 a un prezzo super competitivo, grazie a due promozioni parallele:

Offerta sul sito ufficiale Segway

Da 999€ → 679€

Sconto del 32%

Garage in omaggio del valore di 150€

Offerta Amazon

Da 999€ → 699€

Anche qui garage incluso (valore 150€)

Prodotto in caricamento

L’exploit nelle vendite non è dovuto soltanto al prezzo. Il modello i105 è infatti considerato un robot tagliaerba affidabile, innovativo e ricco di funzioni avanzate, come confermato anche dal successo del marchio Segway Navimow, certificato n.1 per volumi di vendita nel 2024 nel segmento dei robot tagliaerba senza filo. A ciò si aggiunge il vantaggio, per molti decisivo, di un robot senza filo perimetrale, semplice da installare e gestire.

Con sconti fino al 32%, un garage in omaggio e la possibilità di prepararsi per tempo alla stagione primaverile, il Black Friday rappresenta senza dubbio il momento ideale per scegliere il Segway Navimow i105.

Vedi offerte su Navimow