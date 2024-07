Hasbro punta tutto sul digitale: addio ai giocattoli fisici?

Hasbro, il colosso dei giochi e dei giocattoli, sta puntando con decisione sul settore dei videogiochi. Durante la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre, il CEO Chris Cocks ha delineato la strategia dell'azienda per il futuro, incentrata sul "gioco digitale".

L'obiettivo dichiarato è ambizioso: Hasbro mira a pubblicare uno o due nuovi giochi all'anno a partire dalla fine del 2025 o dall'inizio del 2026. Per raggiungere questo traguardo, l'azienda ha stanziato un budget di 125 milioni di dollari dedicato allo sviluppo di videogiochi.

Hasbro sta puntando tutto sul diventare una "digital play company".

Cocks ha sottolineato come questa mossa si inserisca in una più ampia strategia aziendale, che include la recente nomina di John Hight a presidente di Wizards of the Coast e Digital Gaming, oltre all'ingresso nel consiglio di amministrazione di figure con esperienza nel settore videoludico.

Il CEO ha rivelato che circa la metà del budget annuale di 250 milioni di dollari dell'azienda viene ora destinato ai giochi digitali. Questa cifra, secondo Cocks, rappresenta un "livello costante" di investimento per Hasbro nel settore.

L'impegno dell'azienda nel campo dei videogiochi è testimoniato anche dal numero impressionante di progetti in corso: ben 150 titoli sono attualmente in fase di sviluppo o già pubblicati.

I numeri del secondo trimestre mostrano un quadro incoraggiante per la divisione Wizards of the Coast & Digital Gaming, che ha registrato una crescita del 20% rispetto all'anno precedente. Questo risultato positivo contrasta con il calo in altri settori dell'azienda, come i prodotti di consumo (-20%) e l'intrattenimento (-90%).

Tra i successi recenti, Cocks ha citato il gioco mobile Monopoly Go, sviluppato da Scopely, che ha generato oltre 3 miliardi di dollari di ricavi. Anche il continuo successo di Baldur's Gate 3 ha contribuito ai buoni risultati del trimestre.

Il CEO ha enfatizzato l'importanza del digitale per il futuro dell'industria dei giocattoli e dei giochi: "È chiaro che il digitale è qui per restare e sarà un fattore sempre più importante per la crescita e il rafforzamento dei marchi delle aziende di successo nel settore".

Hasbro sembra essere in una posizione vantaggiosa, avendo già investito centinaia di milioni di dollari nello sviluppo di propri studi e nell'espansione dei propri marchi attraverso partnership digitali.

Nonostante questi investimenti e la nuova direzione strategica, Hasbro ha dovuto affrontare anche delle sfide significative. L'azienda ha annunciato il licenziamento di 1.100 dipendenti nel dicembre 2023, dopo una prima ondata di 800 licenziamenti.

Con questa nuova strategia focalizzata sul digitale, Hasbro sembra pronta a affrontare le sfide del futuro e a consolidare la sua posizione nel mercato in continua evoluzione dei giochi e dell'intrattenimento.

Se, infine, vi state chiedendo se i giocattoli fisici targati Hasbro sono destinati a sparire? La risposta è no, ma il crescente focus sulla linea Pulse, e sui progetti dell'HasLab, lascia intendere che, al netto di brand storici e giochi in scatola, Hasbro potrebbe orientarsi sempre più sul mercato dei collezionisti.