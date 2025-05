Hisense C2 PRO, l'evoluzione dell'home cinema portatile | Test & Recensione

L'Hisense C2 PRO rappresenta un'eccellenza nel settore dei proiettori smart premium, grazie alla tecnologia triple-laser RGB che offre una gamma cromatica straordinaria (110% BT.2020) e alla versatilità del sistema a gimbal che permette di proiettare su qualsiasi superficie. Con risoluzione 4K UHD, supporto completo per Dolby Vision, HDR10+ e certificazione IMAX Enhanced, soddisfa anche i cinefili più esigenti. Le prestazioni gaming con refresh rate fino a 240Hz e basso input lag lo rendono adatto anche ai videogiocatori, mentre il sistema VIDAA U7 garantisce un'esperienza smart completa. Nonostante il prezzo elevato e un peso di 5,7 kg che ne limita la portabilità frequente, rappresenta un investimento giustificato per chi cerca un dispositivo all-in-one capace di trasformare qualsiasi ambiente in una sala cinematografica di qualità.

Nel panorama sempre più competitivo dei proiettori smart, Hisense si conferma come uno dei protagonisti più innovativi con il suo C2 PRO, un mini proiettore che ridefinisce il concetto di versatilità e qualità visiva. Questo dispositivo rappresenta l'evoluzione della gamma laser di Hisense, posizionandosi come soluzione premium per chi desidera un'esperienza cinematografica immersiva senza i vincoli di installazione dei tradizionali proiettori fissi. Con una sorgente luminosa triple-laser RGB, una risoluzione 4K UHD e una luminosità di 2.600 ANSI lumen, il C2 PRO si rivolge tanto agli appassionati di cinema, offrendo prestazioni di alto livello in un formato sorprendentemente compatto.

Dotato di un innovativo sistema di supporto a gimbal che permette una rotazione di 360° in orizzontale e 135° in verticale, questo proiettore si distingue immediatamente dalla concorrenza per la sua flessibilità di posizionamento. La sua capacità di proiettare su qualsiasi superficie – dal soffitto al pavimento, passando per pareti laterali – lo rende particolarmente adatto a spazi domestici moderni e dinamici, dove la configurazione tradizionale non è sempre possibile.

Con un prezzo di listino di 1999 euro che lo colloca nella fascia alta del mercato dei mini proiettori portatili, il C2 PRO compete direttamente con prodotti come XGIMI Horizon Pro (1299 euro) e BenQ X3000i (circa 2300 euro), proponendosi però come alternativa tecnologicamente più avanzata grazie alla sua sorgente luminosa triple-laser e al sistema operativo VIDAA U7, già apprezzato sulle smart TV del marchio.

Recensione in un minuto

L'Hisense C2 PRO è un concentrato di tecnologia che porta l'esperienza cinematografica a un nuovo livello. La sorgente luminosa triple-laser RGB garantisce una gamma cromatica estremamente ampia, coprendo il 110% dello spazio colore BT.2020, mentre la risoluzione 4K UHD (3840×2160 pixel) assicura immagini dettagliate e nitide. Con 2.600 ANSI lumen di luminosità, riesce a offrire prestazioni eccellenti anche in ambienti non completamente oscurati, superando la tradizionale limitazione dei mini proiettori.

Il design con supporto a gimbal rappresenta l'elemento distintivo, consentendo una libertà di posizionamento senza precedenti, mentre la compatibilità con Dolby Vision, HDR10+ e IMAX Enhanced eleva l'esperienza visiva a livelli professionali. Il sistema audio JBL da 20W integrato (2×10W) offre un suono corposo per le dimensioni del dispositivo, anche se non sostituisce un vero sistema surround. Sul fronte gaming, il refresh rate fino a 240Hz e il basso input lag lo rendono adatto anche ai giocatori che accettano pochi compromessi. Il sistema operativo VIDAA U7 garantisce un'esperienza smart fluida con accesso a tutte le principali piattaforme di streaming. Nonostante il prezzo elevato, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un proiettore all-in-one di alta qualità senza i vincoli di installazione dei modelli tradizionali.

Come è fatto

L'Hisense C2 PRO si presenta con un design cubico distintivo e moderno, caratterizzato da dimensioni sorprendentemente compatte per la categoria: 247 × 247 × 254 mm con un peso di 5,7 kg. La scocca, realizzata con materiali premium, combina elementi in metallo satinato con finiture opache che conferiscono al dispositivo un aspetto raffinato ed elegante. La parte frontale ospita la lente, mentre le griglie di ventilazione sono strategicamente posizionate sui lati per garantire un efficiente dissipazione del calore senza compromettere l'estetica.

Il cuore tecnologico di questo proiettore è rappresentato dal sistema di illuminazione Triple Laser RGB, una tecnologia avanzata che utilizza tre sorgenti laser indipendenti (rosso, verde e blu) per generare l'immagine. Questa soluzione rappresenta un passo avanti rispetto ai tradizionali sistemi a lampada, o ai laser singoli con ruota cromatica: il vantaggio principale di questa configurazione è la capacità di produrre una gamma cromatica estremamente ampia, coprendo il 110% dello spazio colore BT.2020, uno standard utilizzato nel cinema professionale che supera di gran lunga le capacità dei proiettori consumer tradizionali. Questo si traduce in colori incredibilmente saturi e realistici.

La durata dichiarata della sorgente luminosa laser è di 25.000 ore, molto più delle tradizionali lampade UHP e che, considerando un utilizzo medio di 4 ore al giorno, si traduce in oltre 17 anni di utilizzo senza necessità di sostituzione.

La risoluzione nativa 4K UHD viene raggiunta grazie a un chip DLP da 0,47 pollici prodotto da Texas Instruments, che utilizza la tecnologia XPR (eXpanded Pixel Resolution) per arrivare al 4K attraverso un sistema di micro-spostamenti ottici ultrarapidi. Questo approccio, ormai consolidato nel settore, consente di ottenere immagini estremamente dettagliate mantenendo dimensioni compatte del sistema ottico. La luminosità di 2.600 ANSI lumen rappresenta un valore considerevole per un proiettore di queste dimensioni, garantendo prestazioni soddisfacenti anche in ambienti non oscurati del tutto. Il rapporto di contrasto nativo di 2000:1 assicura neri profondi e bianchi brillanti, mentre il sistema di elaborazione video dedicato integra tecnologie avanzate per l'ottimizzazione dinamica delle immagini.

L'elemento distintivo del design è indubbiamente il supporto a gimbal, un sistema motorizzato che permette una rotazione di 360° in orizzontale e 135° in verticale. Questa soluzione consente un'enorme libertà di posizionamento, permettendo di proiettare su qualsiasi superficie senza necessità di supporti aggiuntivi. Il sistema è controllato elettronicamente e può essere regolato con precisione tramite telecomando o app dedicata, offrendo anche preset personalizzabili per diverse configurazioni d'uso.

Sul fronte della versatilità di proiezione, il C2 PRO è dotato di un obiettivo con rapporto di proiezione (throw ratio) di 0,9-1,5:1 e zoom 1.67x. Questo significa che può generare un'immagine da 100 pollici a una distanza compresa tra 2,2 e 3,7 metri, offrendo flessibilità di installazione in diversi ambienti. Il sistema di auto-focus e correzione trapezoidale (keystone) automatica facilita ulteriormente la configurazione, analizzando la superficie di proiezione e adattando l'immagine in pochi secondi. La tecnologia ToF (Time of Flight) implementata permette al proiettore di rilevare ostacoli e adattare automaticamente la proiezione per evitarli, una funzionalità che torna molto utile soprattutto in ambienti domestici che non hanno uno spazio dedicato alla proiezione.

Decisamente completa la connettività: sul retro troviamo due porte HDMI 2.1 con supporto per eARC, VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode), caratteristiche fondamentali per giocare. Una porta USB 3.0 permette la riproduzione di contenuti multimediali da dispositivi esterni, mentre un'uscita audio digitale ottica e un jack da 3,5 mm offrono opzioni per il collegamento a sistemi audio esterni. La connettività wireless include Wi-Fi 6E dual band, che garantisce uno streaming fluido anche per contenuti 4K HDR, e Bluetooth 5.3 per la connessione di cuffie, controller o altri dispositivi. Il proiettore integra anche il supporto a comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant.

Il sistema audio integrato, sviluppato in collaborazione con JBL, consta di due speaker da 10W ciascuno, per una potenza totale di 20W. Questi altoparlanti sono posizionati strategicamente per massimizzare la diffusione sonora, oltre a supportare tecnologie come Dolby Audio e DTS Virtual:X, che simulano un'esperienza surround da un sistema stereo. Sebbene non possa competere con un vero sistema home theater, l'audio del C2 PRO risulta sorprendentemente potente e dettagliato per un dispositivo portatile, con bassi presenti e dialoghi chiari.

Il telecomando incluso è ergonomico e ben costruito, con tasti retroilluminati che facilitano l'uso in ambienti oscurati. Oltre ai controlli standard, integra pulsanti dedicati per le principali piattaforme di streaming e un microfono per i comandi vocali.

Sul fronte della compatibilità HDR, il C2 PRO supporta tutti i principali formati: HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision. C'è anche il supporto per IMAX Enhanced, una certificazione riservata ai dispositivi capaci di riprodurre contenuti IMAX con qualità ottimale.

Per gestire al meglio le temperature in un formato così compatto, Hisense ha implementato un sistema di raffreddamento avanzato che mantiene la temperatura operativa sotto controllo anche durante sessioni prolungate, senza mai risultate eccessivamente rumoroso.

Esperienza d'uso

Il primo approccio all'Hisense C2 PRO inizia con una configurazione sorprendentemente semplice. Una volta posizionato e acceso, il sistema operativo VIDAA U7 guida l'utente attraverso i passaggi iniziali con un'interfaccia chiara e intuitiva. La procedura di calibrazione automatica è particolarmente impressionante e comoda per i meno esperti: in pochi secondi, il proiettore analizza la superficie di proiezione, regola focus, keystone e colori, ottimizzando l'immagine in base all'ambiente circostante.

Il sistema operativo VIDAA U7 offre un'esperienza fluida e reattiva. L'interfaccia è organizzata in modo logico, con rapido accesso alle applicazioni più utilizzate e una barra di ricerca universale che permette di trovare contenuti su tutte le piattaforme installate. Il catalogo di app è completo e include tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN e RaiPlay, con supporto completo per la riproduzione in 4K HDR dove disponibile. C'è anche la compatibilità con AirPlay 2 e Miracast, per trasmettere i contenuti dai vostri dispositivi facilmente.

Per quanto riguarda la qualità dell'immagine, la tecnologia triple-laser RGB offre una gamma cromatica estremamente ampia e accurata, con colori vividi ma non eccessivamente saturi da diventare irrealistici. Si tratta di qualcosa che si nota soprattutto con i contenuti HDR, dove guardando film come "Dune" o "The Batman" in Dolby Vision, si apprezza la profondità dei neri e la ricchezza dei dettagli nelle scene scure, un ambito sempre problematico da gestire per i proiettori.

C'è anche la modalità Filmmaker, che disattiva le elaborazioni digitali per garantire un'esperienza il più fedele possibile alle intenzioni del regista. Una caratteristica che sicuramente sarà molto apprezzata dagli appassionati di cinema più esigenti, ma la maggior parte degli utenti troverà nelle modalità preimpostate Cinema, Vivid e Sport tutto quello di cui ha bisogno: ognuna offre una calibrazione specifica per quel tipo di contenuto, assicurando una visione soddisfacente e di qualità. Non mancano ovviamente delle opzioni di personalizzazioni avanzate, che permettono di regolare precisamente ogni parametro dell'immagine.

Con 2.600 ANSI lumen di luminosità, il C2 PRO supera anche una delle tradizionali limitazioni dei proiettori domestici, offrendo prestazioni soddisfacenti anche in ambienti non completamente oscurati. Naturalmente, per apprezzare appieno le capacità di contrasto e la profondità dei neri, rimane necessario un ambiente con illuminazione controllata, ma la possibilità di utilizzare il proiettore anche durante il giorno con tende chiuse è decisamente un bel vantaggio.

il C2 PRO si comporta bene anche nel gaming, grazie al supporto ai 240Hz (a risoluzione 1080p) e all'input lag ridotto, oltre al supporto a VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode) per le console di ultima generazione. La qualità dell'immagine è anche in questo caso eccellente, assicurando un'esperienza estremamente immersiva con i titoli più recenti.

Il sistema audio integrato da 20W rappresenta una piacevole sorpresa: sebbene non possa sostituire, per ovvi motivi, un vero sistema surround, offre un suono corposo con bassi presenti e dialoghi sempre chiari. Le tecnologie di virtualizzazione Dolby Audio e DTS Virtual:X contribuiscono a creare un soundstage più ampio di quanto ci si aspetterebbe da speaker integrati. In ogni caso, se volete la miglior esperienza audio possibile dovete fare affidamento su un sistema audio esterno, facilmente collegabile tramite uscita ottica o HDMI eARC.

Ottime notizie anche sul fronte della rumorosità: la ventola del raffreddamento è abbastanza silenziosa anche sotto stress e viene facilmente sovrastata dall'audio dei contenuti in riproduzione, anche se si usano gli speaker integrati. Per quanto riguarda invece i consumi, il proiettore assorbe in media 150W in modalità standard.

La vera peculiarità nell'esperienza d'uso è rappresentata dal supporto a gimbal, che trasforma radicalmente il concetto di proiettore domestico. La possibilità di ruotare rapidamente l'immagine su qualsiasi superficie – dal soffitto al pavimento, passando per le pareti laterali – apre scenari d'uso innovativi. Ad esempio, trasformare il soffitto della camera in uno schermo per la visione serale, o creare rapidamente presentazioni in ambito professionale senza vincoli di posizionamento, il tutto in maniera estremamente semplice grazie al controllo dell'orientamento tramite telecomando (o app dedicata).

L'app Hisense Smart Control estende ulteriormente le funzionalità, permettendo non solo di controllare il proiettore da smartphone o tablet, ma anche di inviare contenuti in streaming tramite Miracast o AirPlay 2; c'è anche una funziona di Screen Sharing, molto utile ad esempio per condividere rapidamente foto, video o presentazioni senza necessità di cavi o configurazioni complesse.

Non manca ovviamente la riproduzione di contenuti in locale: il C2 PRO supporta un'ampia gamma di formati sia audio che video, sia dalla porta USB che in condivisione sulla rete domestica. Le prestazioni sono fluide anche con file video 4K HDR di grandi dimensioni, il media player integrato è intuitivo e offre funzionalità avanzate, come ad esempio la possibilità di personalizzare i sottotitoli, o il supporto a tracce audio multiple.

Il sistema operativo VIDAA U7 si comporta bene durante l'uso, è fluido e regolarmente aggiornato. Anche la disponibilità di applicazioni è buona, ma alcune (quelle più di nicchia) potrebbero non essere disponibili rispetto a piattaforme più diffuse come Android TV. In questi casi, l'opzione più pratica è collegare un dispositivo esterno come Chromecast, Fire TV Stick o Apple TV tramite HDMI, integrandone le funzionalità nell'ecosistema del proiettore.

Infine, vale la pena sottolineare che il C2 PRO, nonostante le dimensioni contenute, non è pensato come un proiettore ultra-portatile da viaggio. Il peso di 5,7 kg e la necessità di alimentarlo da una presa di corrente lo rendono adatto a spostamenti occasionali tra diverse stanze o abitazioni, ma non è l'ideale per un uso in mobilità frequente.

Verdetto

L'Hisense C2 PRO è un prodotto eccellente nel panorama dei proiettori smart, che combina un ottimo comparto tecnico con una praticità d'uso sorprendente. Il sistema triple-laser RGB rappresenta un salto generazionale rispetto alle tradizionali sorgenti luminose, offrendo una gamma cromatica e una precisione dei colori che avvicinano l'esperienza domestica agli standard professionali. La risoluzione 4K UHD, abbinata al supporto completo per i formati HDR più avanzati, garantisce immagini dettagliate e dinamiche capaci di soddisfare anche i cinefili.

Il supporto a gimbal è indubbiamente l'elemento distintivo che separa il C2 PRO dalla concorrenza, trasformando radicalmente le possibilità d'uso di un proiettore domestico. Questa flessibilità di posizionamento, unita ai sistemi di calibrazione automatica, rende il dispositivo adatto a ambienti versatili e dinamici, dove i tradizionali proiettori fissi risulterebbero limitati o impraticabili.

Sul versante software, VIDAA U7 offre un'esperienza smart fluida e completa, con accesso a tutte le principali piattaforme di streaming e funzionalità intelligenti ben integrate. L'interfaccia utente intuitiva e i tempi di risposta rapidi contribuiscono a un'esperienza d'uso piacevole e priva di frustrazioni.

Le capacità gaming rappresentano una gradita sorpresa, con supporto per refresh rate elevati e latenza ridotta che rendono il C2 PRO adatto anche agli appassionati di videogiochi alla ricerca di un grande schermo senza i limiti dei display tradizionali.

Tra i pochi difetti possiamo citare il peso non trascurabile che, insieme alla necessità di alimentazione diretta dalla presa ne limita la portabilità frequente, alcune limitazioni nel catalogo app rispetto a piattaforme come Android TV.

L'Hisense C2 PRO è consigliabile principalmente a appassionati di cinema alla ricerca di un'esperienza visiva di qualità senza i vincoli di installazione dei proiettori tradizionali, agli utenti con spazi versatili dove la flessibilità di posizionamento rappresenta un valore significativo, ma anche ai videogiocatori che vogliono investire in una soluzione che vada oltre i normali display, offrendo sessioni immersive senza rinunciare a prestazioni eccellenti.

Si tratta insomma di un propiettore che rappresenta un investimento significativo, giustificabile da chiunque cerchi un dispositivo all-in-one capace di trasformare qualsiasi ambiente in una sala cinematografica di qualità.