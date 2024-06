House of the Dragon 2: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento?

La seconda stagione di "House of the Dragon", l'attesissimo prequel di "Game of Thrones", sta per fare il suo debutto su Sky e NOW TV. Basata sui romanzi di George R.R. Martin, la serie continua a esplorare le intricate dinamiche di potere e le epiche battaglie della Casa Targaryen, promettendo nuove emozioni e colpi di scena per i fan. Se volete sapere come guardarla siete nel posto giusto, dato che ve lo spiegheremo in questo articolo, oltre a darvi altre informazioni utili!

House of the Dragon 2, di cosa parla?

La seconda stagione di "House of the Dragon" riprende le vicende della Casa Targaryen circa 200 anni prima degli eventi di "Game of Thrones". La storia continua a seguire la lotta interna per il Trono di Spade, con faide familiari, alleanze tradite e la minaccia sempre presente della guerra civile. I personaggi principali, tra cui re Viserys I Targaryen, la principessa Rhaenyra Targaryen e il principe Daemon Targaryen, sono coinvolti in un gioco mortale di potere e ambizione. Questa stagione approfondirà ulteriormente i conflitti che porteranno alla sanguinosa guerra conosciuta come la Danza dei Draghi, una guerra civile che minaccia di distruggere la dinastia Targaryen.

House of the Dragon 2, quando esce?

La seconda stagione di "House of the Dragon" sarà disponibile su Sky e NOW TV a partire dal 17 giugno 2024. Gli spettatori potranno seguire le nuove puntate settimanalmente, immergendosi ancora una volta nel mondo ricco di intrighi e dramma creato da George R.R. Martin.

House of the Dragon 2, chi c'è nel cast?

Il cast di "House of the Dragon" vede il ritorno di volti noti e l'introduzione di nuovi personaggi che arricchiranno ulteriormente la trama complessa della serie. Tra i protagonisti:

Paddy Considine nel ruolo di re Viserys I Targaryen, un sovrano benevolo che deve affrontare le divisioni interne alla sua corte.

nel ruolo di re Viserys I Targaryen, un sovrano benevolo che deve affrontare le divisioni interne alla sua corte. Emma D'Arcy interpreta la principessa Rhaenyra Targaryen, erede designata al Trono di Spade, il cui diritto alla successione è continuamente messo in discussione.

interpreta la principessa Rhaenyra Targaryen, erede designata al Trono di Spade, il cui diritto alla successione è continuamente messo in discussione. Matt Smith nel ruolo del principe Daemon Targaryen, fratello minore di Viserys e un guerriero formidabile con ambizioni proprie.

nel ruolo del principe Daemon Targaryen, fratello minore di Viserys e un guerriero formidabile con ambizioni proprie. Olivia Cooke interpreta Alicent Hightower, la regina consorte di Viserys, il cui influsso e potere crescono mentre cerca di assicurare il trono ai propri figli.

A questi attori principali si uniscono nuovi membri del cast che porteranno nuove dinamiche e conflitti nella già tumultuosa storia della Casa Targaryen.

House of the Dragon 2, dove vederla?

La seconda stagione di House of the Dragon, esattamente come la prima, sarà trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming su NOW TV. Se ancora non siete abbonati al servizio, però, potete farlo a partire da soli 6,99€ scegliendo l'offerta annuale di NOW TV, oppure quella mensile di 8,99€. A prescindere dalla vostra decisione, oltre a House of the Dragon avrete a disposizione un catalogo vastissimo di serie tv e show italiane e internazionali, per cui si tratta di una promozione davvero ottima!

In alternativa potete optare per la nuova offerta lanciata da Sky che vi permetterà di provare per 30 giorni a tutti i contenuti Sky, Netflix e Paramount + a soli 9,00€. Alla fine del periodo di prova potrete poi decidere se abbonarvi o se restituire il decoder al negozio Sky più vicino a casa vostra, ovviamente senza alcuna spesa extra. Insomma, un modo fantastico per provare il servizio e godere di migliaia di film e serie tv!