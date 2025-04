Hyundai Ioniq 6 N: il nuovo modello sportivo arriva a luglio

La rivoluzione elettrica sportiva di Hyundai non si ferma. Dopo aver sorpreso il mercato con la Ioniq 5 N, la casa coreana si prepara a lanciare una nuova freccia al suo arco: la Ioniq 6 N. L'annuncio ufficiale, arrivato direttamente attraverso i canali social dell'azienda, conferma il debutto della berlina ad alte prestazioni per luglio 2023. Un'evoluzione attesa che promette di spingere ancora più in là i confini dell'elettrificazione sportiva, unendo design aggressivo e prestazioni estreme in un pacchetto che potrebbe stabilire nuovi parametri di riferimento per il costruttore asiatico. I primi teaser mostrano già un carattere deciso, con soluzioni estetiche che non lasciano dubbi sulla vocazione sportiva del modello.

La Ioniq 6 N non sarà certamente un'auto timida. Il breve video teaser pubblicato da Hyundai mostra alcuni elementi distintivi che caratterizzeranno la versione più estrema della berlina elettrica: un vistoso alettone posteriore, passaruota significativamente allargati e le ormai iconiche luci LED con design a pixel, elemento distintivo della gamma Ioniq. La firma luminosa riprende quanto già apprezzato sulla Ioniq 5 N, creando continuità estetica tra i modelli della famiglia sportiva.

L'avvistamento della berlina ad alte prestazioni non è una novità assoluta. Gli appassionati più attenti avevano già notato la presenza della vettura sullo sfondo di alcune immagini promozionali diffuse durante la presentazione del restyling della Ioniq 6 standard qualche settimana fa, in una sorta di easter egg che anticipava le novità in arrivo. Secondo le anticipazioni, la livrea dovrebbe mantenere i codici cromatici che contraddistinguono la divisione sportiva N: l'inconfondibile azzurro accompagnato dai dettagli in rosso e nero che esaltano le linee tese e muscolose della carrozzeria. Un'identità visiva che è diventata il marchio di fabbrica delle Hyundai più prestazionali.

Anche gli interni promettono un'esperienza coinvolgente. È ragionevole aspettarsi un abitacolo che riprenda l'impostazione vista sulla Ioniq 5 N, con sedili sportivi caratterizzati dal logo N illuminato e una dotazione tecnologica pensata per esaltare l'esperienza di guida, sia su strada che durante le sessioni in circuito. La strumentazione digitale includerà probabilmente funzioni specifiche per il monitoraggio delle prestazioni e dei parametri di guida in tempo reale.

Cuore elettrico da record

Se l'estetica promette aggressività, è sotto il cofano che la Ioniq 6 N potrebbe davvero stupire. Le specifiche tecniche ufficiali non sono ancora state rivelate, ma è altamente probabile che la berlina sportiva sarà equipaggiata con un sistema a doppio motore elettrico capace di sviluppare potenze superiori ai 650 CV della sorella Ioniq 5 N. I 770 Nm di coppia potrebbero rappresentare solo il punto di partenza per una vettura che punta a migliorare ulteriormente le prestazioni già impressionanti del SUV elettrico.

Le prestazioni dovrebbero collocarsi in un territorio decisamente sportivo, con uno scatto da 0 a 100 km/h prevedibilmente inferiore ai 3,5 secondi. La batteria potrebbe mantenere la capacità di 84 kWh, garantendo un'autonomia stimata tra i 400 e i 450 chilometri, un compromesso ragionevole considerando l'orientamento prestazionale del modello. Un elemento che sicuramente sarà presente è l'innovativo sistema N e-Shift, una delle caratteristiche più discusse della Ioniq 5 N. Questa tecnologia simula il comportamento di un cambio automatico a doppia frizione, completo di sound artificiale che replica il rombo di un motore termico ad alte prestazioni, per offrire sensazioni di guida tradizionali in un contesto completamente elettrico.

Non mancheranno probabilmente le diverse modalità di guida specializzate, incluse quelle pensate per facilitare l'esecuzione di drift controllati in pista, una caratteristica che ha già conquistato gli appassionati sulla Ioniq 5 N e che distingue l'approccio Hyundai nel segmento delle elettriche ad alte prestazioni. Sul fronte economico, il posizionamento di mercato dovrebbe essere leggermente superiore rispetto alla Ioniq 5 N, con un prezzo base che potrebbe facilmente superare la soglia degli 80.000 euro. Un investimento importante che riflette il carattere esclusivo e le prestazioni di riferimento che la berlina elettrica promette di offrire quando arriverà nelle concessionarie il prossimo luglio.