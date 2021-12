I casi d’uso della CBDC cinese sono “piuttosto deboli”

Con il crescente numero di fornitori di pagamenti digitali privati in tutto il mondo, la Cina sta diventando sempre più preoccupata per la possibilità che il suo mercato sia controllato da privati stranieri e per l’influenza politica ed economica che ciò darebbe loro nel Paese. Per questo, come spiegato recentemente dal docente di commercio internazionale ed economia Eswar Prasad della Cornell University, la People’s Bank of China (PBOC) vuole una propria valuta digitale. Tuttavia, il professor Prasad ritiene che i casi d’uso di una CBDC in Cina siano al momento piuttosto deboli.

Quando si tratta di facilitare i pagamenti digitali, c’è qualche preoccupazione che i grandi fornitori di pagamenti abbiano guadagnato una quantità sproporzionata di quote di mercato, anche se non vi è alcuna effettiva necessità di una valuta digitale della banca centrale (CBDC) a livello tecnico.

“La Cina sta cercando di fornire condizioni di parità in cui i nuovi fornitori di servizi di pagamento possano continuare a entrare e fornire innovazioni. Questa potrebbe essere una delle motivazioni per la creazione di una CBDC, quindi non per competere direttamente con i fornitori di servizi di pagamento, ma per fornire un’infrastruttura di pagamento e interoperabilità per gli altri che desiderano utilizzare quella rete”, ha aggiunto Prasad.

In particolare, la banca centrale cinese ha supervisionato pesantemente le piattaforme finanziarie tra luglio e agosto per verificare che siano conformi alle normative e adottare misure per prevenire importanti rischi finanziari e ridurre il numero di istituzioni finanziarie ad alto rischio nelle province chiave.