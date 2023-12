I convertitori da scrivania Techly migliorano il modo di lavorare

Il Convertitore da Scrivania In Piedi Sit Stand Ultra Slim Altezza Regolabile ICA-LCD 302 e il Convertitore da Scrivania In Piedi Sit Stand con Molla a Gas e Vassoio Porta Tastiera ICA-LCD 303, consentono di trasformare rapidamente la scrivania in una postazione ergonomica, permettendo di alternare la posizione seduta a quella in piedi in modo semplice e pratico.

L'utilità di questi convertitori risiede nell’agevolare la postura corretta così da favorire il miglioramento della circolazione sanguigna, riducendo il rischio di problemi legati alla sedentarietà.

Inoltre, offrono una maggiore flessibilità nella configurazione dello spazio di lavoro, consentendo un adattamento alle preferenze personali, promuovendo un benessere generale durante il tempo di impiego.

Il Convertitore da Scrivania In Piedi ICA-LCD 302 offre una soluzione innovativa per chi cerca il giusto equilibrio tra la posizione seduta e quella eretta durante la giornata lavorativa. Questo convertitore ultra sottile si adatta facilmente a qualsiasi scrivania, consentendo di regolare l'altezza in modo veloce e pratico grazie al meccanismo a molla elicoidale. Quando è completamente ripiegato, il suo profilo sottile di soli 45 mm si fonde con la scrivania, riducendo l’ingombro e l’impatto visivo. Le sei impostazioni di altezza opzionabili, consentono un facile adattamento e riducono la pressione su collo, spalle e schiena. La resistente costruzione in MDF e acciaio garantisce anni di utilizzo affidabile.

Il Convertitore da Scrivania In Piedi ICA-LCD 303 è dotato di una molla a gas controbilanciata che permette una regolazione dell'altezza fluida e rapida. Questa workstation offre la possibilità di lavorare in piedi ed è fornita di un ampio vassoio porta tastiera che consente di ampliare la superficie a disposizione, e un comodo supporto per smartphone e tablet per mantenere i dispositivi sempre a portata di mano. La struttura robusta a X e il pannello in truciolare rifinito in melamina, garantiscono resistenza agli urti e durabilità nel tempo. Questo convertitore offre anche la possibilità di installare un braccio portamonitor con vite passante e consente una gestione semplice dei cavi per un’organizzazione ottimale della postazione di lavoro.

Entrambi i convertitori offrono una soluzione ergonomica per favorire una postura salutare e defaticante. La regolazione dell’altezza è facile e rapida, adattabile a varie impostazioni di altezza per rispondere ad ogni esigenza. Il profilo sottile, sia nel modello ICA-LCD 302 che ICA-LCD 303, riduce l'ingombro sulla scrivania e si integra perfettamente nell'ambiente di lavoro.

Con Techly è facile creare una postazione di lavoro sana e attiva che favorisca il benessere, la comodità e l’organizzazione. Scegliere la soluzione che meglio si adatta alle esigenze tra il Convertitore da Scrivania In Piedi Sit Stand Ultra Slim Altezza Regolabile ICA-LCD 302 e il Convertitore da Scrivania In Piedi Sit Stand con Molla a Gas e Vassoio Porta Tastiera ICA-LCD 303, è un investimento nel benessere lavorativo e nella produttività di ogni giorno.