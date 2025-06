La notizia in un minuto

Mattel ha annunciato una partnership strategica con OpenAI per integrare l'intelligenza artificiale nei propri giocattoli, promettendo di rivoluzionare l'esperienza ludica. I nuovi prodotti saranno commercializzati solo per utenti dai 13 anni in su, riflettendo preoccupazioni per la sicurezza dei più piccoli. Il precedente di Hello Barbie del 2015, che si rivelò un disastro per la privacy registrando conversazioni dei bambini senza adeguate protezioni, getta ombre sulla nuova iniziativa. La collaborazione include anche l'integrazione di servizi enterprise OpenAI nei processi aziendali interni, posizionando Mattel in controtendenza rispetto ad altre corporation più caute sull'AI.