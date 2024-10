I robot all'evento di Tesla erano una farsa: ecco come funzionavano

Tesla ha presentato i suoi robot Optimus durante l'evento di lancio del Cybercab la scorsa settimana a Los Angeles. I robot hanno interagito con gli ospiti, servito drink, giocato e ballato, mostrando anche capacità di parlare.

Tuttavia, diversi partecipanti e analisti hanno rivelato che i robot non erano completamente autonomi, ma assistiti da operatori umani a distanza. L'ingegnere Robert Scoble ha dichiarato di aver appreso che i robot utilizzavano l'IA per camminare, ma erano "assistiti da remoto" per altre funzioni. Anche l'analista Adam Jonas di Morgan Stanley ha confermato l'intervento umano nel funzionamento dei robot.

Ci sono stati diversi indizi che hanno suggerito il controllo umano, come le voci diverse per ogni robot e le risposte immediate con gesti corrispondenti. In un video, un Optimus ha persino scherzato dicendo che potrebbe esserci "un po' di" controllo umano quando gli è stato chiesto quanto fosse guidato dall'IA.

Non sembra che Tesla abbia cercato di nascondere questo aspetto. Un robot ha esplicitamente dichiarato a un partecipante: "Oggi sono assistito da un umano", aggiungendo di non essere completamente autonomo.

Questa presentazione richiama alla mente l'annuncio iniziale del progetto robotico di Tesla nel 2021, quando Elon Musk portò sul palco una persona travestita da robot. L'evento della scorsa settimana sembra seguire lo stesso approccio spettacolare, senza fornire molte informazioni concrete sui progressi effettivi di Tesla nella robotica umanoide.

Nonostante la natura dimostrativa dell'evento, i partecipanti non sembrano essere rimasti delusi o ingannati dalla presentazione. Tuttavia, per chi cercava dettagli sullo stato di avanzamento reale del progetto Optimus, l'evento "We, Robot" non ha offerto molte risposte concrete.