Idee regalo a metà prezzo su eBay grazie ad un codice sconto!

In attesa del Black Friday 2019, per cui manca ormai davvero pochissimo, vi segnaliamo l’offerta che Ebay ha avviato su tanti piccoli prodotti, ideali come idee regalo per l’imminente arrivo del Natale. Gli sconti sono numerosi e coinvolgono tante marche emergenti presenti sullo store. Si va dalle scarpe alle smartband, passando per vari prodotti di elettronica di consumo e su ognuno di essi il portale ha imposto uno sconto di ben il 50%, a patto ovviamente di inserire il solito codice coupon al momento dell’acquisto: PITNOV19.

La selezione è notevole e, come sempre, ci siamo prodigati di selezionare per voi alcuni di questi prodotti. Per l’offerta competa, invece, val sempre la pena dare un’occhiata alla pagina relativa alla promozione, accessibile sia tramite questo link che cliccando sul banner qui sopra. Una selezione notevole, che potrete consultare liberamente sulla pagina ma affrettatevi! La promozione scadrà infatti il prossimo 24 novembre alle ore 23.59! Infine, ancora una volta vi ricordiamo che seguendo la nostra pagina dedicata al Black Friday 2019 potrete tenere d’occhio tutte le promozioni che arriveranno in rete in occasione del venerdì nero degli sconti e non solo! Perché noi di Tom’s non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite le nostre pagine dedicate al Black Friday ed ai Regali di Natale 2019.

N.B. Il codice PITNOV19 è valido solo sui prodotti aderenti all’offerta. Il suo inserimento dovrebbe essere automatico al momento del pagamento ma assicurati che sia stato effettivamente inserito prima de pagamento. I prezzi che seguono vanno intesi come da scontare.

La nostra selezione di prodotti al -50%

Altri prodotti in offerta senza codice sconto

