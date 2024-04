Energie rinnovabili sempre più competitive: il costo delle batterie crolla del 90% in meno di 15 anni

Un report recente dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) riferisce una notizia che potrebbe cambiare radicalmente il panorama energetico mondiale. Stando a quanto descritto nel documento "Batteries and Secure Energy Transitions", si prevede una riduzione dei costi di capitalizzazione per i sistemi di stoccaggio di batterie fino al 40 percento entro il 2030. Questo significativo calo dei prezzi renderà l'accoppiamento di energia solare ed eolica con lo stoccaggio di batterie una scelta più conveniente rispetto alla costruzione di nuove centrali a carbone o gas in molte parti del mondo.

Al centro di questa rivoluzione energetica vi sono le batterie agli ioni di litio, attualmente predominanti sia nel settore dell'energia che in quello dei trasporti. Il report mette in luce l'adozione crescente delle batterie a base di fosfato di litio ferro (LFP), che nel 2023 hanno rappresentato l'80 percento delle nuove batterie per stoccaggio stazionario. Sebbene le batterie agli ioni di litio coprano circa il 90 percento della domanda annuale nel settore dei trasporti, grazie alla loro preminenza nei veicoli elettrici, le batterie agli ioni di sodio emergono come una soluzione promettente. Si stima che queste ultime costituiranno una quota crescente nel settore dello stoccaggio energetico stazionario, grazie a costi previsti inferiori del 30 percento rispetto alle LFP.

L'IEA prevede che, entro il 2030, i costi dell'elettricità per questi sistemi, integrati con batterie, potrebbero ridursi di quasi il 50 percento.

Nell'ambito dei trasporti la necessità di batterie dense e leggere rimane prioritaria, ma è nel campo dello stoccaggio energetico su larga scala che si intravedono le maggiori possibilità di riduzione dei costi.

É previsto inoltre un aumento sei volte maggiore della capacità globale di energia stoccata entro il 2030, con le batterie che costituirebbero il 90 percento di tale crescita. Il rimanente 10 percento si dovrebbe principalmente all'accumulo idroelettrico pompato. Un elemento cruciale per questa espansione sarà l'aumento della capacità produttiva, che si è già triplicata negli ultimi tre anni.

In un contesto dove l'attenzione verso le soluzioni sostenibili e a basso impatto ambientale è in continuo aumento, il report dell'IEA sottolinea come gli investimenti complessivi in batterie possano raggiungere la quota di 1,2 trilioni di dollari entro il 2030, nel loro scenario più ambizioso. Ciò rappresenterebbe un incremento quasi del 400 percento rispetto agli attuali investimenti, raddoppiando la quota delle batterie negli investimenti complessivi nell'energia pulita in soli sette anni.